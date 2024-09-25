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Индия обнаружила первый случай более смертоносного варианта mpox

Индия подтвердила обнаружение более смертельного варианта оспы обезьян, что вызвало опасения среди международных органов здравоохранения из-за быстрого распространения.

 and  Alex Stellmacher
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Индия обнаружила первый случай более смертоносного варианта mpox

Власти здравоохранения в южном регионе Кералы подтвердили наличие вируса клана Ib у 38-летнего человека, недавно вернувшегося из Дубая.

В среду министр здравоохранения Кералы Веена Джордж похвалила прочную систему здравоохранения штата за выявление случая.

Распространение этого штамма, первоначально ограниченного Демократической Республикой Конго, было объявлено Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) глобальной проблемой здравоохранения в прошлом месяце после его передачи в четыре ранее не затронутые африканские страны.

С тех пор штамм был обнаружен в различных неафриканских странах, таких как Швеция и Таиланд.

Монкепокс, ранее известный как осповакцина, - это вирусное заболевание, которое легко передается между людьми и животными через тесный контакт, такой как кожный контакт, поцелуи, половые контакты или использование загрязненных предметов, таких как одежда, постельное белье или иглы, согласно ВОЗ.

Могут возникнуть симптомы, такие как лихорадка, кожные высыпания, головные боли, мышечные и спинные боли, усталость и увеличение лимфатических узлов.

Вирус отличается двумя генетическими ветвями, I и II. Кlade - это большая группа вирусов, которые эволюционируют в течение десятилетий.

Клан II вызвал глобальную вспышку, которую ВОЗ также объявила глобальной проблемой здравоохранения с июля 2022 года по май 2023 года. Однако клан Ib приводит к более серьезному заболеванию.

По словам доктора Шубхина С, медицинского работника в районе Малаппурам в Керале, больной проходит тестирование каждые четыре дня, находясь в изоляции в местной больнице.

«Пациент выздоравливает. Поражения заживают. Нет новых поражений. Нет лихорадки и других симптомов на данный момент», - сообщил доктор CNN, добавив, что пациента выпишут после двух последовательных отрицательных результатов теста.

Двадцать девять человек, которые контактировали с пациентом, сейчас находятся в самоизоляции, согласно доктору.

Тридцать семь пассажиров рейса из Дубая в Кералу и пять других близких контактов пациента находятся под наблюдением, сказал доктор.

Власти здравоохранения Кералы показали свою способность управлять инфекционными заболеваниями.

«Наблюдение усилено, в том числе в аэропортах», - поделилась Джордж, министр здравоохранения, добавив, что работают пять лабораторий для тестирования мпонкокса, и планируется открыть больше, если это будет необходимо. В результате были также установлены изоляционные учреждения, сказал он.

В прошлом году Керала смогла справиться с вспышкой вируса Нипах после двух смертельных случаев. Schools were shut down, and hundreds of people were tested to prevent the spread of this uncommon and frequently fatal disease.

Глобальное распространение мпонкокса, в том числе его обнаружение в Таиланде, подчеркивает способность вируса распространяться за пределы своих африканских корней и становиться проблемой для всего мира. С подтверждением клана Ib в Керале Азия становится еще одним регионом, сталкивающимся с этим серьезным штаммом вируса.

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