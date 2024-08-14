- Июль - один из самых жарких месяцев за всю историю

Июль стал одним из самых жарких месяцев в истории, возможно, даже самым жарким. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) пришла к такому выводу на основе различных данных. Одно ясно: сотни миллионов людей пострадали от экстремальной жары в июле.

ВМО изучила данные американского климатического агентства НОАА, которое сообщило, что за последние 175 лет не было июля столь жаркого. Согласно этим данным, июль стал 14-м месяцем подряд с рекордной высокой глобальной температурой. Однако Европейская служба климатических изменений Коперник зафиксировала второй по жаркости июль, с июлем 2023 года, ставшим самым жарким в их записях.

"Разница между данными настолько мала, что попадает в статистическую погрешность, используемую для расчета глобальных температур", - пояснила ВМО, используя шесть международных наборов данных. Тем не менее, жара показывает, насколько парниковые газы от человеческой деятельности меняют климат.

"Широкомасштабные, интенсивные и затяжные жаркие волны охватили все континенты в прошлом году", - объяснила глава ВМО Селесте Сауло. "В по крайней мере десяти странах дневные температуры превысили 50 градусов Цельсия в более чем одном месте".

Самый жаркий день, когда-либо зарегистрированный в мире, также пришелся на июль, согласно данным Коперника. И может быть установлен новый рекорд, согласно данным ВМО: средняя температура в Калифорнийской долине смерти за весь июль составила 42,5 градуса Цельсия, "возможно, новый мировой рекорд", - сказала Сауло.

Теперь необходимы более ранние предупреждения и планы действий по защите от жары, подчеркнула Сауло. От жары ежегодно умирает около 500 000 человек, больше, чем от тропических циклонов, с 2000 по 2019 год. ВМО и Всемирная организация здравоохранения оценивают, что только предупреждения о жаре могли бы спасти почти 100 000 жизней в год в 57 странах.

Пресс-релиз ВМО об июле, английский бюллетень Коперника для июля, английский НОАА об июле, английский.

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