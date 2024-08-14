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Июль - один из самых жарких месяцев за всю историю

Теперь июль был самым жарким или вторым самым жарким месяцем? Это не так важно, считает Всемирная метеорологическая организация. Гораздо важнее то, что мы должны что-то делать сейчас.

 and  Viktoria Klein
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Метким будет сообщать несколько рекордов тепла.
Метким будет сообщать несколько рекордов тепла.

- Июль - один из самых жарких месяцев за всю историю

Июль стал одним из самых жарких месяцев в истории, возможно, даже самым жарким. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) пришла к такому выводу на основе различных данных. Одно ясно: сотни миллионов людей пострадали от экстремальной жары в июле.

ВМО изучила данные американского климатического агентства НОАА, которое сообщило, что за последние 175 лет не было июля столь жаркого. Согласно этим данным, июль стал 14-м месяцем подряд с рекордной высокой глобальной температурой. Однако Европейская служба климатических изменений Коперник зафиксировала второй по жаркости июль, с июлем 2023 года, ставшим самым жарким в их записях.

"Разница между данными настолько мала, что попадает в статистическую погрешность, используемую для расчета глобальных температур", - пояснила ВМО, используя шесть международных наборов данных. Тем не менее, жара показывает, насколько парниковые газы от человеческой деятельности меняют климат.

"Широкомасштабные, интенсивные и затяжные жаркие волны охватили все континенты в прошлом году", - объяснила глава ВМО Селесте Сауло. "В по крайней мере десяти странах дневные температуры превысили 50 градусов Цельсия в более чем одном месте".

Самый жаркий день, когда-либо зарегистрированный в мире, также пришелся на июль, согласно данным Коперника. И может быть установлен новый рекорд, согласно данным ВМО: средняя температура в Калифорнийской долине смерти за весь июль составила 42,5 градуса Цельсия, "возможно, новый мировой рекорд", - сказала Сауло.

Теперь необходимы более ранние предупреждения и планы действий по защите от жары, подчеркнула Сауло. От жары ежегодно умирает около 500 000 человек, больше, чем от тропических циклонов, с 2000 по 2019 год. ВМО и Всемирная организация здравоохранения оценивают, что только предупреждения о жаре могли бы спасти почти 100 000 жизней в год в 57 странах.

Пресс-релиз ВМО об июле, английский бюллетень Коперника для июля, английский НОАА об июле, английский.

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