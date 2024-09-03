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Ежегодный чемпион по птицеводству сохранил почетное положение

Общественность имеет возможность выбрать 'Годового Птичьего Чемпиона' вновь. Предложенные кандидаты включают раннего пробудителя, любителя танцев, скрытного хищника,ylanina.yucompanionand depicting craftsman.

 and  Christian Meier
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Ворона предъедается мышами, действуя скрытно.
Ворона предъедается мышами, действуя скрытно.

- Ежегодный чемпион по птицеводству сохранил почетное положение

В гонке за "Птицей года" 2025, стартующей в понедельник, участвуют Домовый воробей, Журавль, Большой пестрый дятел, Сова-неясыть и Черный аист. До 10 октября, 11 утра, вы можете проголосовать за своего любимого пернатого онлайн. В тот же день NABU (Союза по охране природы и биоразнообразия) и LBV (Баварского общества по охране птиц и природы) объявят победителя.

С 1971 года NABU и LBV выбирают "Птицу года", чтобы обратить внимание на риски, угрожающие популяциям птиц. Общественное участие в голосовании началось в 2021 году. Однако эти организации, ориентированные на охрану природы, отбирают кандидатов, каждый из которых олицетворяет значительные проблемы сохранения. В прошлом году в голосовании приняли участие более 120 000 человек, и большинство проголосовали за Чибиса.

Кто же сменит Чибиса?

В этом году за звание борются пять потрясающе разнообразных кандидатов: Домовый воробей, известный своими утренними песнями и городской средой обитания, борется за подходящие места для гнездования. Журавль восхищает зрителей своими грациозными брачными ритуалами и зависит от болот для отдыха и размножения. Многофункциональный Большой пестрый дятел, известный как "лесной плотник", создает дома для различных существ, таких как белки, летучие мыши и голуби. Черный аист, в отличие от своего белого собрата, избегает обитания человека и охотится вдоль рек. Наконец, Сова-неясыть, с перьевыми "украшениями", напоминающими Eurasian eagle-owl, меньше, стройнее и летает так же тихо, как и все его совиные родственники.

Детали голосования и информация о кандидатах

"Птицу года" 2025 выберут из Домового воробья, Журавля, Большого пестрого дятла, Совы-неясыти и Черного аиста, как решит общественное голосование. В прошлом NABU и LBV выбирали "Птицу года", чтобы обратить внимание на вызовы, стоящие перед популяциями птиц, и Чибис был популярным выбором в прошлом году.

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