Европейские ограничения на поездки во время наводнений: каковы правила?

Люди оказываются в руинах своей жизни, районы разрушены паводковыми водами. Наводнения в многочисленных странах катастрофичны - и туризм также страдает.

В районах, подобных Польше, Чехии и Австрии, разворачиваются ужасающие сценарии из-за наводнений. Те, кто видит снимки затопленных улиц и районов, вряд ли сейчас задумываются о поездке в пострадавшие регионы Центральной и Восточной Европы.

Ситуация не лучше для сектора туризма: поезда отменены на многих маршрутах, речные круизы не могут продолжить путь. И что, если вы планировали поездку в Вену или Прагу?

Сначала: если вы сейчас там и не можете осматривать достопримечательности, как было обещано в вашем туристическом договоре, вы, возможно, имеете право на скидку в оплаченной туристической плате - вы можете получить часть денег обратно пропорционально. Это может затронуть гостей речных круизов, застрявших в Вене на Дунае, которые, согласно сообщениям СМИ, не могут продолжить свой путь по плану.

Понимайте свои права как туриста

И что, если поезд не прибудет? Например, в Австрии многие железнодорожные маршруты нарушены, и Австрийские федеральные железные дороги (ÖBB) выпустили "срочное предупреждение о путешествии" для своих клиентов, прося отложить несущественные поездки - это применяется до четверга вечером (19.9.) включительно. Резервирования мест на всех национальных, международных и ночных поездах отменены, говорят ÖBB. Билеты на поезда, затронутые "предупреждением о путешествии", также могут быть возвращены.

Важно знать в этом контексте: пассажиры поездов имеют права туриста по всей Европе - в том числе проживание в отеле за счет железнодорожной компании, если нет возможности продолжить путь, пишет Европейский центр потребителей (EVZ). В случаях форс-мажора, таких как наводнение, оплата может быть ограничена тремя ночами.

Возвраты и перебронирования возможны в случаях предсказуемых, серьезных задержек и отмен поездов в соответствии с законодательством ЕС. Однако в случае наводнения дополнительная компенсация может быть трудно получить - железнодорожная компания может отклонить требования пассажира в случае форс-мажора.

Свяжитесь с турагентом для получения информации

А что насчет будущих поездок в пострадавшие районы? Юрист по туризму Пауль Деготт из Ганновера советует путешественникам в пакетных турах поставить турагента в положение предоставить информацию о вероятном ходе городской экскурсии и потенциальных рисках отмен в отношении соответствующего наводнения.

Если до начала поездки туристам через телевизионные новости становится очевидно, что запланированные туристические мероприятия, скорее всего, будут невозможны, а турагент не может это подтвердить по запросу, тогда можно отказаться от поездки без штрафов за отмену, согласно Деготту.

В таком случае в законодательстве о туризме говорят об избегаемых, чрезвычайных обстоятельствах, которые значительно затрудняют выполнение пакетного тура. Часто турагенты также отменяют поездки в таких случаях.

Индивидуальным путешественникам труднее - они должны иметь дело с отелем или владельцем виллы на месте, если они не выбрали гибкие опции отмены при бронировании.

Что касается забронированных городских поездок или речных круизов в ближайшем будущем, не рекомендуется отменять их импульсивно - это может повлечь за собой штрафы за отмену. "Путешественник должен доказать причины отмены", - говорит Деготт.

Например, если ваша поездка через четыре недели, возможно, что все мероприятия возобновятся к тому времени. Согласно юристу, специализирующемуся на законодательстве о туризме: "Держите турагента ответственным и регулярно спрашивайте, состоится ли запланированная поездка и, если да, будет ли она такой, как изначально забронирована, или с изменениями".

В этом случае: да, скидка, но дальнейшая компенсация маловероятна. "Требования о возмещении потраченного времени отдыха не применяются, потому что вины агентства нет", - уточняет Деготт.

Несмотря на текущие нарушения из-за наводнений, некоторые пострадавшие individuals могут все еще задумываться о собственности в районах, подобных Польше, Чехии и Австрии. Однако важно помнить, что наводнения причинили значительный ущерб инфраструктуре, делая поездки и осмотр достопримечательностей трудными. Поезда отменены на многих маршрутах, и речные круизы не могут продолжить путь, влияя на запланированные поездки в Вену или Прагу.

Читайте также: