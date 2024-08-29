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Европейский союз рассматривает возможность введения санкций против некоторых израильских министров, при этом Баербок выражает оговорки.

Министр иностранных дел ЕС Хосеп Боррель выступает за наказание израильских правительственных чиновников. Испанец Боррель обосновал свою позицию на закрытом совещании министров иностранных дел ЕС в Брюсселе в четверг, сославшись на 'нетерпимые hate speech против палестинцев', которые...

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В июле Верхний дипломат ЕС по иностранным делам и безопасности, Боррель, посетил Ханой
В июле Верхний дипломат ЕС по иностранным делам и безопасности, Боррель, посетил Ханой

Европейский союз рассматривает возможность введения санкций против некоторых израильских министров, при этом Баербок выражает оговорки.

Мировое внимание приковано к министру финансов Израиля Бецалелю Смотичу и министру безопасности Итамару Бен-Гвиру, известным своими экстремальными политическими взглядами. Боррель указал, что недавние заявления пары нарушают международное право и фактически призывают к актам военных преступлений. Цель состоит в том, чтобы добавить их в список санкций, что приведет к запрету на поездки в ЕС для этих лиц и заморозке любых активов, которые они могут иметь в Европе.

Смотич в начале августа высказался о том, что блокировка поставок гуманитарной помощи палестинскому населению в Газе, что может привести к голоду более двух миллионов человек, может быть оправдана и морально приемлема, чтобы освободить заложников, удерживаемых радикальной исламской группой ХАМАС.

Бен-Гvir вызвал скандал этой неделей своими свежими провокациями, связанными с Храмовой горой в Иерусалиме. Он выразил желание построить синагогу там для последователей как еврейской, так и мусульманской веры, что является позицией ультраправых.

Баербок подчеркнула важность рассмотрения обвинений в каждом конкретном случае, достаточно ли они для включения в список и санкций. Она также упомянула о важности единогласия при принятии такого решения. Ранее Венгрия, Чехия и Австрия блокировали критически настроенные позиции ЕС в отношении Израиля.

Баербок подчеркнула, что Германия решительно критикует израильских министров, когда они нарушают международное право, нарушают соглашения в Осло или даже делают заявления, поддерживающие насилие.

Боррель также пригласил координатора гуманитарных вопросов ООН в секторе Газа Сигрид Кааг принять участие в дебатах на Ближнем Востоке. На этом неформальном собрании не ожидается принятия каких-либо существенных решений.

Кontroversielle Aussagen von Ben Gvir über den Bau einer Synagoge auf dem Tempelberg, einem sensiblen Ort für Juden und Muslime, haben eine Welle internationaler Kritik ausgelöst. Trotz dieser Kritik bleibt die Zukunft möglicher Sanktionen gegen Gvir und Smotrich unklar, da Entscheidungen die Einigkeit innerhalb der EU erfordern.

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