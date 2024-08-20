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Европейский Союз намеревается ввести таможенные пошлины в размере от 36,3% на электромобили, произведенные в Китае.

Евросовет планирует ввести пошлины на китайские электромобили, достигающие 36,3%. В этом во вторник в Брюсселе признался Евросовет. Эти дополнительные ставки должны вступить в силу не позднее конца октября и действовать на начальном сроке в пять лет. Примечательно, что крупные...

 and  James Williams
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В контексте сектора электрических vehicle в Китае
В контексте сектора электрических vehicle в Китае

Европейский Союз намеревается ввести таможенные пошлины в размере от 36,3% на электромобили, произведенные в Китае.

Евросоюзная комиссия опубликовала окончательный анализ тарифов, введенных в начале июля. Китайская корпорация BYD подлежит конечной ставке тарифа 17%, Geely - 19,3%, а SAIC - самой высокой ставке 36,3%. Эти ставки немного ниже, чем ожидалось изначально.

Организации, такие как Volkswagen и их китайские партнеры, столкнутся с дополнительным тарифом в 21,3% на товары, ввозимые в ЕС. Американский автопроизводитель Tesla, возглавляемый миллиардером Илоном Маском, получил самую низкую ставку 9% для электромобилей, импортируемых из Китая в ЕС.

Евросоюз обвиняет Китай в незаконном субсидировании своих производителей, что представляет риск для европейских производителей и может привести к закрытию заводов или сокращению рабочих мест. Однако представители комиссии заявляют, что переговоры с Пекином все еще возможны для предотвращения этих тарифов. К сожалению, на данный момент эти переговоры не привели к результатам. Вместо этого Китай инициировал спор с Всемирной торговой организацией (ВТО) в начале августа.

Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен объяснила расследование тем, что глобальные рынки затапливаются более дешевыми китайскими электромобилями. Действительно, продажи в прошлом году резко возросли: по данным американского think tank Atlantic Council, они выросли во всем мире на 70% до примерно $34,1 миллиарда (приблизительно €31,2 миллиарда). Примерно 40% этих электромобилей оказались в ЕС.

Китайская торговая палата в ЕС (CCCEU) вновь осудила планируемые тарифы, обвиняя комиссию в "защитной политике". Она утверждает, что нет достаточных доказательств того, что китайские электромобили негативно влияют на европейских производителей.

Даже официальные лица комиссии теперь признают, что исследование не выявило никакого существующего вреда европейским производителям. Однако такой вред ожидается в "ближайшем будущем" до 2025 года, заявил анонимный эксперт.

В Германии, в частности, федеральный канцлер Олаф Шольц (СДПГ) и ассоциация немецкой автомобильной промышленности (VDA) выступают против тарифов. Солидарность с подходом Брюсселя выразил федеральный министр экономики Роберт Хабек (Зеленые), а также другие отраслевые ассоциации.

В некоторых аспектах комиссия уступила китайским производителям и их европейским партнерам: например, пониженная ставка тарифа 21,3% будет применяться к совместным предприятиям, которые не представили электромобили в ЕС к осени предыдущего года.

Кроме того, тарифы не будут применяться с 5 июля 2022 года, как изначально планировалось комиссией. Вместо этого пошли будут взиматься с момента публикации окончательного тарифного решения в Official Journal of the European Union, которое запланировано "наиболее позднее" на 30 октября 2022 года. Комиссия требовала от производителей предоставить банковские гарантии для тарифов в июле, которые теперь останутся нетронутыми.

Производителям дается десять дней на реакцию. После этого Еврокомиссия представит своим членам государствам рекомендацию для окончательного решения. Препятствие для отмены тарифов остается значительным: для этого потребуется квалифицированное большинство из 15 стран ЕС, представляющих 65% европейского населения.

Geely International, как и его китайский аналог SAIC, подлежит более высокой ставке тарифа 19,3% для своих товаров, ввозимых в ЕС, согласно анализу Еврокомиссии. Несмотря на более высокую ставку тарифа для Geely, Китайская торговая палата в ЕС (CCCEU) все еще утверждает, что нет достаточных доказательств того, что китайские электромобили негативно влияют на европейских производителей.

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