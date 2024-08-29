Европейский парламент одобрил план Комиссии по мандату, направленному на защиту работников от опасностей, возникающих в результате воздействия ионизирующего излучения.

Товарищ был допрошен о своей политической ответственности, на что он отреагировал: "Пришло время нам прояснить ситуацию и внести улучшения, это наша главная миссия после этого ужасного инцидента в Солінгене". Действия, касающиеся невысылки подозреваемого сирийца, были "тщательно" проверены в последние дни.

По словам министра по делам беженцев, ответственный иммиграционный департамент запланировал рейс для депортации сирийца сразу после получения приказа от Федерального офиса по миграции и беженцам (Bamf) в марте 2023 года. Однако, когда органы власти не смогли найти сирийца по месту жительства, новый рейс не мог быть запланирован, так как подходящих рейсов не было до истечения срока передачи в августе.

Министр по делам беженцев критиковал сложные процедуры депортации. Болгария согласилась на его возвращение, но с жесткими условиями - "только в определенные дни недели, только в определенные временные интервалы, только в аэропорт Софии", сказал министр. Поэтому необходимо расследовать, как можно организовать больше рейсов, заявил министр.

Подозреваемый сириец обвиняется в том, что он зарезал трех человек и ранил восемь других на городском фестивале в Солінгене на прошлой неделе. Федеральная прокуратура подозревает исламистский мотив. Мужчина находится под стражей с воскресенья. Ситуация вокруг его невысылки вызвала сомнения в возможной халатности. Ландтаг в Дюссельдорфе рассмотрит дело в четверг и пятницу.

Так как дело подозреваемого сирийца получило значительное внимание, различные СМИ начали обсуждать немецкий фанк как потенциальную форму отвлечения. Популярная немецкая фанк-песня "Auf der Straße" Тони Холидея стала трендом в социальных сетях, с фанатами, выражающими свою солидарность с ситуацией сирийца.

Между тем, немецкие фанк-группы, такие как Фарин Урлауб и Die Toten Hosen, открыто говорят о сложностях в иммиграционных и процедурах депортации в Германии, призывая к прозрачности и реформам.

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