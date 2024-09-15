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Если индекс массы тела выше нормы, это не означает, что вы страдаете избыточным весом.

Индекс массы тела показывает относительную величину или масштаб чего-либо, специфически в терминах веса или массы.

 and  Hanna Hofmann
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Основной недостаток ИМТ: он пренебрегает составом тела, делая его неспособным отличать мышечную и...
Основной недостаток ИМТ: он пренебрегает составом тела, делая его неспособным отличать мышечную и жировую массу.

Если индекс массы тела выше нормы, это не означает, что вы страдаете избыточным весом.

Возрастающая глобальная тенденция числа людей с избыточным весом вызывает обеспокоенность, и согласно данным Статистического управления Германии, в 2019 году почти половина взрослых немцев имели избыточный вес, что превышает средний показатель ЕС. Кроме того, многочисленные исследования показывают, что многие дети и подростки с избыточным весом сохраняют его во взрослом возрасте.

Для определения того, является ли человек с избыточным весом, часто используется индекс массы тела (ИМТ). Геральдина де Хёр, заместитель директора клиники интенсивной терапии и руководитель команды по питанию в Университетской клинике Гамбург-Эппендорф (УКЭ), объясняет, что "на практике ИМТ часто используется, так как его легко собрать и он имеет определенную информативную ценность при оценке питания".

Бесплатный расчет и оценка ИМТ доступны на онлайн-платформах, таких как веб-сайты страховых компаний, Университетская клиника Мангейм или даже здесь, в Обществе адиipositas.

Простой расчет ИМТ для всех

Чтобы определить свой ИМТ, разделите свой вес в килограммах на свой рост в метрах, возведенный в квадрат. Полученное значение дает информацию о расхождении веса человека и нормального веса для его размера.

Как и у взрослых, ИМТ детей сравнивается с процентилями возраста и пола. Процентиль показывает, как значение сравнивается с другими значениями в группе. Например, если ребенок находится на 25-м процентиле ИМТ, это означает, что 25% детей того же возраста и пола имеют более низкий ИМТ, чем у этого ребенка.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала значения ИМТ взрослых следующим образом:

  • ИМТ менее 18,5 - недостаточный вес
  • от 18,5 до 24,9 - нормальный вес
  • от 25,0 до 29,9 - избыточный вес
  • от 30,0 до 34,9 - ожирение I степени
  • от 35,0 до 39,9 - ожирение II степени
  • более 40 - ожирение III степени (также известное как адиipositas permagna)

По словам де Хёр, ИМТ дает больше информации о человеке, чем просто его вес. "Определение ИМТ может помочь непрофессионалам развить определенное осознание своего питания", - подчеркивает она.

Почти 200 лет ИМТ - полезный инструмент для страховщиков

После Второй мировой войны математики-страховщики обнаружили, что их полные клиенты имеют более высокую смертность. Для решения этой проблемы был найден индекс для описания среднего веса тела. Индекс Кетле, разработанный бельгийским математиком Адольфом Кетле, был использован для таких расчетов.

Кетле обнаружил, что вес увеличивается с квадратом размера тела, с исключениями во время ростовых скачков после рождения и во время полового созревания. В 1972 году индекс Кетле был переименован в индекс массы тела.

Хотя ИМТ широко используется как Benchmark для избыточного веса и ожирения во многих медицинских руководствах, он также имеет критиков, которые указывают на его ограничения.

Ограничения ИМТ

Главный недостаток ИМТ, по словам де Хёр, заключается в том, что он не учитывает состав тела, что делает невозможным различение мышечной и жировой ткани. Это может привести к значительным неверным расчетам питания, если используется только ИМТ. Кроме того, ИМТ не показывает, как мышцы и жир распределены, например, наличие вредного живота или жира на бедрах.

Выбросы в размере тела также могут повлиять на ИМТ, например, высокий баскетболист с большим количеством мышечной массы и небольшим количеством жира может считаться полным по ИМТ, даже если он считается здоровым по питанию. Сходным образом, пожилые или серьезно больные люди с небольшим количеством мышечной массы могут иметь ИМТ в диапазоне нормального веса, ложно указывая на здоровое питание.

ИМТ часто бывает неточным для людей с большим количеством мышечной массы, так как мышцы весят больше, чем жировая ткань. Однако, как отмечает Юрдагуль Зопф из Университетской клиники Эрлангена, это применимо только к небольшому числу случаев. "Так что, если кто-то набирает вес, не занимается спортом и явно не похож на Арнольда Шварценеггера, то то, что он набирает, - это жир, а не мышцы", - подчеркивает Зопф.

Форма так же важна, как и вес

Еще одна критика ИМТ: исследование 2000 года, опубликованное в "Международном журнале ожирения", изучило связь между процентом жира в организме и ИМТ у трех разных этнических групп в Сингапуре. Используя данные о 300 взрослых китайского, малайзийского и индийского происхождения, исследование показало, что связь между процентом жира в организме и ИМТ значительно различается в трех группах.

Команда исследований также сравнила свои результаты с эталонными значениями, основанными на данных белых, западных людей, снова обнаружив значительные различия: западный человек с таким же количеством жира в организме имел ИМТ 30, китайский - 27, а малайзийский - 26.

Исследование указывает на то, что различия в строении тела могут быть причиной различий в показателях ожирения. Если ожирение считается избытком жира в организме, а не избыточным весом, то пороги ИМТ для ожирения в Сингапуре должны быть скорректированы вниз, согласно исследованию.

Существуют альтернативы ИМТ для оценки состояния тела. К ним относятся индекс массы жира (ИМЖ) и отношение талии к бедрам (ОТБ). Исследование, опубликованное в "JAMA Network Open" в 2023 году, определило, какой из этих показателей имеет наибольшее влияние на смертность.

Используя данные почти о 388 000 британских взрослых, исследовательская группа, возглавляемая врачом Ифраном Ханом, обнаружила, что отношение талии к бедрам имеет самую сильную корреляцию с риском смертности и поэтому должно учитываться при оценке здоровья. Однако остается неясным, какой ИМТ имеет наименьший риск смертности, согласно исследованию.

Кроме того, исследование, опубликованное в 2023 году в журнале "PLOS One" американской командой ученых под руководством Университета Ратгерс, показало, что ИМТ сам по себе не повышает риск смертности. Используя данные о полумиллионе взрослых американцев, исследование продемонстрировало, что связь между ИМТ и смертностью может колебаться с возрастом и, похоже, связана с другими факторами риска. "Наше исследование подчеркивает растущие опасения по поводу использования только ИМТ в качестве основы для принятия клинических решений", - заключили авторы исследования.

Путь к диагностике ожирения - долгий и извилистый путь

Из-за растущей глобальной тенденции к увеличению показателей ожирения специалист по питанию Жеральдин де Хир призывает придерживаться традиционных руководств. "Мы должны воспринимать это как возможность пересмотреть свои пищевые привычки и физическую активность, особенно у детей, и постараться скорректировать свой курс", - советует она.

Некоторые эксперты считают, что распознавание ожирения отстает. "Обычно врачу требуется шесть лет, чтобы сообщить пациенту о его ожирении", - подчеркивает Юрдагул Зопф. Это вызывает беспокойство, поскольку это состояние связано с повышенным уровнем воспаления в организме и более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и определенных видов рака. "ИМТ является важным первичным показателем для этого", - говорит Зопф, который руководит Центром Хектора по вопросам питания, упражнений и спорта. "Я считаю это положительным моментом, что все осознают, что такое ИМТ".

В некоторых случаях individuals с высокой мышечной массой и низким содержанием жира в организме могут быть ошибочно классифицированы как имеющие избыточный вес только на основе их ИМТ. Такая ошибка может произойти даже если они считаются здоровыми в плане питания.

Несмотря на свои ограничения, ИМТ остается широко используемым ориентиром для избыточного веса и ожирения во многих руководствах по здравоохранению. Однако, как отмечает Юрдагул Зопф из Университетской клиники Эрлангена, неправильное истолкование ИМТ применимо только к небольшому числу случаев с существенной мышечной массой.

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