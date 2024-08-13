Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиГермания

Еще один возможный пандёнок в Берлине: мать-животное Мэн Мэн снова беременна

 and  Anne Legman
Время чтения 2 минут
Мэн Мэн со своим одним из близнецов в 2020 году
Мэн Мэн со своим одним из близнецов в 2020 году

Еще один возможный пандёнок в Берлине: мать-животное Мэн Мэн снова беременна

Однако счастливый исход еще не гарантирован. "Несмотря на весь энтузиазм, мы должны осознавать, что это очень ранний этап беременности, и так называемая резорбция - то есть смерть эмбриона - все еще возможна на этом этапе", предостерегла ветеринар Франциска Суттер. Зоопарк будет тщательно следить за развитием с помощью дальнейших ультразвуковых исследований и анализа гормонов. В настоящее время эмбрионы примерно 2,5 сантиметра в размере.

Надеется, что все пойдет так же хорошо, как и в 2019 году, добавила Суттер. Пять лет назад Менг Менг родила близнецов Пита и Пауля в Берлинском зоопарке. Это был первый помет панд в Германии, вызвавший волнение далеко за пределами немецкой столицы. С декабря 2023 года двое медвежат живут в Базе панд в Чэнду, Китай.

Согласно зоопарку, Менг Менг снова была подвергнута искусственному оплодотворению в марте 2024 года. Самки гигантских панд фертильны только около 72 часов в год. Беременность Менг Менг могла быть подтверждена только сейчас, потому что типичная задержка овуляции у панд может препятствовать немедленному внедрению оплодотворенной яйцеклетки. Только когда условия окружающей среды благоприятны, беременность продолжается, и эмбрион растет.

Ультразвуковые исследования у панд нелегкая задача, сказал зоопарк. В течение двух часов в воскресенье смотрители и ветеринары пытались получить изображения, и только перед тем, как попытка была abandonded, им удалось это сделать. "Это было возможно только благодаря особой связи между людьми и животными", подчеркнул руководитель отдела управления воспроизводством в Институте Leibniz по изучению зоопарков и дикой природы (IZW), Томас Хильдебрандт.

Кроме Хильдебрандта и других экспертов IZW, коллеги из китайской Базы панд в Чэнду также приехали в Берлин для оказания помощи. Все готово к родам, объявил зоопарк.

Для посетителей Менг Менг в настоящее время не kontinuinously виден. Она очень сонная. Временно на посту стоит трехлетний самец Цзяо Цин. Гигантские панд в природе одиночны, и самцы не участвуют в уходе за медвежатами, сообщил Берлинский зоопарк далее.

Менг Менг и Цзяо Цин приехали в Берлин из Китая в 2017 году - в качестве займа на initially 15-летний период. Китай уже некоторое время практикует так называемую панд-дипломатию, сдавая востребованных животных в зоопарки других стран, чтобы получить международное влияние.

В дикой природе гигантские панд встречаются только в горах центрального Китая, где растет их основной корм, бамбук. Согласно Берлинскому зоопарку, в настоящее время насчитывается около 2000 особей. Они занесены в "Красный список" Всемирного союза охраны природы как уязвимые. Фрагментация их среды обитания дорогами, железными дорогами и сельским хозяйством является проблемой для одиночных животных, что затрудняет их поиск друг друга в короткий период спаривания.

Успех этой текущей беременности у Менг Менг, если она продолжит, потенциально может снова стать новостями, как и рождение Пита и Пауля в Берлинском зоопарке в 2019 году, которое было первым пометом панд в Германии. Если все пойдет хорошо, они могут присоединиться к своим братьям и сестрам в Базе панд в Чэнду, Китай, после рождения.

В преддверии предстоящих родов ветеринары tanto из Берлина, как и из Базы панд в Чэнду, тщательно следят за беременностью Менг Менг с помощью частых ультразвуковых исследований и анализа гормонов, так как процесс может быть сложным у панд.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Salehi стал главным голосом антиправительственного protesters в Иране во время акций протеста...
Главные темы

Иранский рэпер-диссидент Тумадж Салехи освобожден от обвинения после отмены смертного приговора

Салехи, иранский диссидентский рэпер, спасшийся от смертной казни этим летом, полностью оправдан по первоначальным обвинениям судом низшей инстанции в Иσφahan.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Исследователи раскрывают тайну алтарного камня в Стоунхендже
Главные темы

Исследователи раскрывают тайну алтарного камня в Стоунхендже

Исследователи раскрывают тайну алтарного камня в Стоунхендже Ученые мало знают о знаменитом Стоунхендже. Теперь им приходится пересмотреть одно из своих прежних открытий. В течение 100 лет считалось, что жертвенный камень привезен из Уэльса. Оказалось, это не так. Он проделал путь в 740 километров. Ритуальное значение Стоунхенджа по-прежнему остается загадкой, но

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
ВОЗ объявила о высочайшем уровне глобальной тревоги в связи с распространением болезни Mpox
Главные темы

ВОЗ объявила о высочайшем уровне глобальной тревоги в связи с распространением болезни Mpox

ВОЗ объявила о высочайшем уровне глобальной тревоги в связи с распространением болезни Mpox WHO Директор может объявить "медицинскую чрезвычайную ситуацию международного значения", что подразумевает обязательные юридические шаги по сдерживанию соответствующего заболевания. В начале консультаций комитета WHO по чрезвычайным ситуациям Тедрос объяснил, что было зарегистрировано около 90 случаев заражения

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Переговоры о прекращении огня и освобождении заложников в Газе возобновляются
Главные темы

Переговоры о прекращении огня и освобождении заложников в Газе возобновляются

На фоне потенциальной иранской атаки против Израиля запланированы на четверг переговоры о режиме прекращения огня в секторе Газа и освобождении заложников, удерживаемых там. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в среду, что он отправит главuka Mossad, внешней разведки, и Шин Бет,...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно

Последние

Амос демонстрирует лист печенья в своем домашнем офисе в районе Ланикай в Каилуа, Гавайи, в 2007...
Экономика

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ.

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ. The New York Timesсообщил, что Амос скончался во вторник в своем доме в Гонолулу, и его дети сказали изданию, что причиной смерти стали осложнения деменции. Амос открыл свою пекарню в 1975 году на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Бывший Президент Дональд Трамп говорит в Эшвилле, Северная Каролина, в среду.
Политика

Проверка фактов: Трамп ложно обвинил Харриса и Байдена в том, что они солгали о 35 долларах инсулина

Бывший президент Дональд Трамп в своей речи в среду повторил ложные утверждения, которые он делал ранее. Одним из них было заявление об ценах на инсулин для пожилых людей.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Salehi стал главным голосом антиправительственного protesters в Иране во время акций протеста...
Главные темы

Иранский рэпер-диссидент Тумадж Салехи освобожден от обвинения после отмены смертного приговора

Салехи, иранский диссидентский рэпер, спасшийся от смертной казни этим летом, полностью оправдан по первоначальным обвинениям судом низшей инстанции в Иσφahan.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно