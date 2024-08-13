Еще один возможный пандёнок в Берлине: мать-животное Мэн Мэн снова беременна

Однако счастливый исход еще не гарантирован. "Несмотря на весь энтузиазм, мы должны осознавать, что это очень ранний этап беременности, и так называемая резорбция - то есть смерть эмбриона - все еще возможна на этом этапе", предостерегла ветеринар Франциска Суттер. Зоопарк будет тщательно следить за развитием с помощью дальнейших ультразвуковых исследований и анализа гормонов. В настоящее время эмбрионы примерно 2,5 сантиметра в размере.

Надеется, что все пойдет так же хорошо, как и в 2019 году, добавила Суттер. Пять лет назад Менг Менг родила близнецов Пита и Пауля в Берлинском зоопарке. Это был первый помет панд в Германии, вызвавший волнение далеко за пределами немецкой столицы. С декабря 2023 года двое медвежат живут в Базе панд в Чэнду, Китай.

Согласно зоопарку, Менг Менг снова была подвергнута искусственному оплодотворению в марте 2024 года. Самки гигантских панд фертильны только около 72 часов в год. Беременность Менг Менг могла быть подтверждена только сейчас, потому что типичная задержка овуляции у панд может препятствовать немедленному внедрению оплодотворенной яйцеклетки. Только когда условия окружающей среды благоприятны, беременность продолжается, и эмбрион растет.

Ультразвуковые исследования у панд нелегкая задача, сказал зоопарк. В течение двух часов в воскресенье смотрители и ветеринары пытались получить изображения, и только перед тем, как попытка была abandonded, им удалось это сделать. "Это было возможно только благодаря особой связи между людьми и животными", подчеркнул руководитель отдела управления воспроизводством в Институте Leibniz по изучению зоопарков и дикой природы (IZW), Томас Хильдебрандт.

Кроме Хильдебрандта и других экспертов IZW, коллеги из китайской Базы панд в Чэнду также приехали в Берлин для оказания помощи. Все готово к родам, объявил зоопарк.

Для посетителей Менг Менг в настоящее время не kontinuinously виден. Она очень сонная. Временно на посту стоит трехлетний самец Цзяо Цин. Гигантские панд в природе одиночны, и самцы не участвуют в уходе за медвежатами, сообщил Берлинский зоопарк далее.

Менг Менг и Цзяо Цин приехали в Берлин из Китая в 2017 году - в качестве займа на initially 15-летний период. Китай уже некоторое время практикует так называемую панд-дипломатию, сдавая востребованных животных в зоопарки других стран, чтобы получить международное влияние.

В дикой природе гигантские панд встречаются только в горах центрального Китая, где растет их основной корм, бамбук. Согласно Берлинскому зоопарку, в настоящее время насчитывается около 2000 особей. Они занесены в "Красный список" Всемирного союза охраны природы как уязвимые. Фрагментация их среды обитания дорогами, железными дорогами и сельским хозяйством является проблемой для одиночных животных, что затрудняет их поиск друг друга в короткий период спаривания.

Успех этой текущей беременности у Менг Менг, если она продолжит, потенциально может снова стать новостями, как и рождение Пита и Пауля в Берлинском зоопарке в 2019 году, которое было первым пометом панд в Германии. Если все пойдет хорошо, они могут присоединиться к своим братьям и сестрам в Базе панд в Чэнду, Китай, после рождения.

В преддверии предстоящих родов ветеринары tanto из Берлина, как и из Базы панд в Чэнду, тщательно следят за беременностью Менг Менг с помощью частых ультразвуковых исследований и анализа гормонов, так как процесс может быть сложным у панд.

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