ЕС выступает за отказ на границе; зеленые демонстрируют скептицизм

В минувший вторник в Министерстве внутренних дел состоялась встреча, на которой оппозиционный Союз, члены коалиции и представители государства изучили возможность сотрудничества над усовершенствованием иммиграционных и правил предоставления убежища. Все присутствовавшие стороны сообщили о продуктивных дискуссиях. Министр внутренних дел Надин Фаэс (СДПГ) согласилась "изучить некоторые аспекты, обсуждавшиеся конфиденциально, и продолжить переговоры".

После встречи представители ХДС и ХСС четко заявили, что не будут вести диалог о совместной реформе убежища, если Германия не будет осуществлять отказы на своих границах. Они считают, что это значительно сократит поток иммигрантов.

Канцлер Олаф Шольц (СДПГ), как заявил пресс-секретарь вице-канцлера Вольфганг Бюchner, намерен продолжать переговоры с Союзом, стремясь достичь "национального отличного решения по этому значительному вопросу". Шольц отказался комментировать вопрос об отказах, учитывая конфиденциальность переговоров: "Поэтому я не буду комментировать здесь, что канцлер склонен делать или не делать", - объяснил Бюchner.

Министерство внутренних дел воздержалось от раскрытия подробностей переговоров с Союзом, учитывая согласованную конфиденциальность. Однако представитель подтвердил наличие "правовых оснований" для отказов. Такие отказы происходят во время внутренних пограничных проверок, и их было около 30 000 с прошлого октября.

Дискуссия вращается вокруг беженцев, подпадающих под Регламент Дублина. В соответствии с этим законом ЕС, первоначальная страна ЕС, в которой прибывает беженец, несет ответственность за его процедуру убежища. Союз предлагает отказать в въезде тем, кто хочет продолжить путь в Германию.

В настоящее время многие из этих лиц допускаются к въезду, а ответственные страны впоследствии идентифицируются в ходе процедуры убежища. Эти страны должны, в соответствии с законом ЕС, взять на себя ответственность за беженца; однако на практике эта репатриация редко происходит, как критикует Союз.

Отказы на границах соответствуют немецкому законодательству, заявил представитель ХДС Фрай "Политико". Фрай раскритиковал правительство по этому вопросу: "Мы должны выяснить, способно ли федеральное правительство внести значительный вклад в снижение иммиграции в Германию".

Фрай подчеркнул "положительные переговоры" во вторник. "Тем не менее, для нас действительно важно добиться устойчивого, существенного снижения иммиграции в Германию", - добавил он.

Эксперт по внутренним вопросам "Зеленых" Михалиц отверг требования. "Отказ в въезде беженцев на границе не разрешен европейским законодательством, так как применяется Регламент Дублина, и ответственная страна-член должна быть определена в ходе процедуры убежища", - заявил Михалиц газетам Funke Media Group. "Этот процесс может быть сложным и практически невозможным для реализации на границе".

Заместитель председателя фракции СДПГ Дирк Визе считает репатриацию на границах потенциальной стратегией для сдерживания нелегальной миграции. Германия должна принимать "адекватные национальные меры" до вступления в силу новых правил реформы Общей европейской системы убежища в середине 2026 года, сказал Визе "Tagesspiegel". "Одним из аспектов этого может быть репатриация на границах", - предложил политик СДПГ.

После того, как ХДС и ХСС четко заявили, что не будут вести диалог о совместной реформе убежища, если Германия не будет осуществлять отказы на своих границах, канцлер Шольц сохранил молчание по этому вопросу из-за конфиденциальности встречи, сказав: "Я не буду комментировать здесь, что канцлер склонен делать или не делать".

Эксперт по внутренним вопросам "Зеленых" Михалиц не согласился с идеей отказа в въезде беженцев на границе, заявив: "Я не буду приукрашивать: отказ в въезде беженцев на границе не разрешен европейским законодательством".

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