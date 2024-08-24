ЕС все еще ведет переговоры о потенциальных отношениях сотрудничества с зелеными в правительстве.

Гюнтер подчеркнул важность того, чтобы демократические партии сохраняли открытые линии связи друг с другом. Он не будет активно лоббировать вариант коалиции «Шварц-Грюн» на федеральном уровне. «Однако я не рекомендовал бы Союзу делать какие-либо обязательства или вести кампанию по коалиции на данном этапе».

Министр-президент Баварии и лидер ХСС Маркус Зёдер недавно решительно возражал против союза с «Зелеными». Министр-президент Саксонии Михаэль Креtschmer (ХДС) встал на сторону Зёдера в этом споре. «Наличие «Зеленых» в правительстве больше не является вариантом для ХДС», — заявил Креtschмер в интервью Bild (выходные дни). Креtschмер возложил вину за неудачу «Зеленых» на них самих. «Их включение в правительство должно было мостиком между экономикой и экологией. Вместо этого оно его расширило».

Парламентский бизнес-менеджер фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Торстен Фри (ХДС) также выразил несогласие. «Это неосуществимо с «этими Зелеными», — сказал он Bild. «Зеленые Хабека выступают за наивную миграционную политику, пособия, которые демотивируют к работе, и неконкурентоспособные цены на энергию». Фри с трудом представлял себе значительное изменение политики с этой партией.

В данном контексте коалиция правительства относится к партнерству между политическими партиями, формирующими исполнительную ветвь правительства. В свете заявлений Креtschмера и Фри ясно, что они не выступают за коалицию с «Зеленой партией» из-за их воспринимаемых политик в отношении миграции, стимулов к работе и цен на энергию. Коалиция правительства, как предложили Зёдер и Креtschmer, таким образом, кажется маловероятной с участием «Зеленой партии» на федеральном уровне.

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