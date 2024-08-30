ЕС рассматривает возможность размещения войск в Киеве и расширяет инициативу по обучению

Бorrell предложил это соглашение членам государств. Запрос Украины о тренировке своих солдат непосредственно на украинской территории вместо европейских стран встречает оппозицию, в частности, в Берлине. Германия и другие страны ЕС обеспокоены возможными конфликтами с Москвой и высокими рисками для европейских войск в такой ситуации.

Бorrell приуменьшил свою идею о координационном центре в Киеве, заявив, что он "не такой большой", и мог бы разместить 3-6 европейских военных. Испанец не ждет никаких проблем. Однако он также отметил, учитывая немецкие опасения: "Я не представляю себе немецких чиновников, летящих в Киев, чтобы обучать кого-то военным тренировкам".

К концу 2022 года ЕС создал свою миссию по обучению Eumam Ukraine (Европейская военная помощь Украине). По официальным данным, около 60 000 украинских военнослужащих прошли обучение на территории ЕС.

До этих дискуссий парламентский государственный секретарь по обороне Томас Хитшлер подчеркнул, что Германия планирует обучить 10 000 украинских солдат к концу года. Обучение будет проходить "в Германии", как он подчеркнул. Он оставил открытым вопрос о том, может ли это число быть увеличено.

Несмотря на предложение Borrell о координационном центре в Киеве, Германия выразила нежелание отправлять своих официальных лиц для военной подготовки из-за возможных конфликтов с Москвой. Миссия ЕС по обучению Eumam Ukraine успешно обучила более 60 000 украинских военнослужащих на территории ЕС, как подтверждают официальные данные, с участием Германии в этом обучающем проекте.

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