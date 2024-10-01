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Ехать в тумане может показаться менее рискованным.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута
При туманной погоде важно регулировать скорость и включать ближний свет фар для обеспечения...
При туманной погоде важно регулировать скорость и включать ближний свет фар для обеспечения безопасной поездки.

Ехать в тумане может показаться менее рискованным.

Утренние и вечерние часы осени могут быть довольно опасными из-за плотного тумана, который ухудшает условия вождения. При плохой видимости ориентиры часто становятся нечеткими или полностью исчезают, что приводит к ошибкам в определении скорости и дистанции до впереди идущего автомобиля.

Поэтому, если вы оказались за рулем в тумане, включите ближний свет как можно быстрее и корректируйте свою скорость. Важно ехать медленнее, чтобы ваш автомобиль имел достаточно времени для торможения в пределах вашего поля зрения. Резкое торможение следует избегать, как советует TÜV Rheinland.

Одной из распространенных ошибок водителей является чрезмерная зависимость от задних фонарей впереди идущего автомобиля. Это часто приводит к тому, что люди едут слишком близко, опасаясь потерять из виду ведущий автомобиль. Наоборот, дальний свет в тумане только ухудшает видимость и слепит других водителей отражающимися капельками воды.

Используйте противотуманные фары, когда видимость очень плохая

Когда видимость резко ухудшается из-за дождя, снега или тумана, автомобили, оснащенные противотуманными фарами, могут их включить. Противотуманные фары должны быть включены только при видимости менее 50 метров и в тумане, чтобы сигнализировать следующим автомобилям. Максимальная скорость в таких условиях строго 50 км/ч. Отметки на дороге, установленные на расстоянии 50 метров друг от друга, могут служить полезным ориентиром.

Отражатели справа от дороги обычно квадратные, а слева - круглые. Оранжевые отражатели указывают на съезд, а наличие синих отражателей вдоль дороги сигнализирует о возможном пересечении дикой фауны.

Из-за плохой видимости в туманную погоду крайне важно использовать противотуманные фары, когда видимость ухудшается до 50 метров и менее. Неправильное использование дальнего света в тумане может только ухудшить видимость и ослепить других водителей.

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