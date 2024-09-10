Екатерина, принцесса Уэльская, завершила химиотерапию от рака.

Королевская особа Кэтрин, объявившая о своем диагнозе рака в марте, поделилась обновлением 2 августа, упомянув, что вступает в "новую фазу восстановления". Она намекнула на участие в больших общественных мероприятиях в ближайшем будущем.

Наследница престола сделала всего два публичных появления после своего диагноза, который последовал вскоре после значительной операции на животе около Рождества.

"С окончанием лета я не могу выразить, как освобождает чувствовать, что я завершила курс химиотерапии", - сказала Кэтрин, 42 года. Она состоит в браке с наследником британской короны, принцем Уильямом.

"Прошедшие девять месяцев были трудным временем для нашей семьи", - призналась она. "Рак - это американские горки из трудностей, страха и сюрпризов для всех, но близкие сталкиваются с еще более крутым подъемом".

Она продолжила: "Эти месяцы научили нас ценить основы жизни, которые многие упускают из виду. Красота любви и быть любимым часто упускается из виду".

"Моя цель - продолжать борьбу с раком", - поделилась Кэтрин. Она планирует начать свою новую фазу восстановления с новым чувством мотивации и благодарности за жизнь.

"Хотя химиотерапия осталась позади, мой путь к полному выздоровлению еще далеко не окончен. Я должна сохранять ежедневный фокус и продолжать делать шаг за шагом. Тем не менее, я с нетерпением жду возвращения на работу и участия в нескольких публичных мероприятиях в ближайшие месяцы", - добавила она.

Срочные новости: Ближайшие подробности скоро.

Кэтрин выразила благодарность за завершение курса химиотерапии, сказав: "С окончанием лета я не могу выразить, как освобождает чувствовать, что я завершила курс химиотерапии". Несмотря на то, что ее путь борьбы с раком еще не окончен, она выразила желание участвовать в больших общественных мероприятиях в Великобритании, сказав: "Я с нетерпением жду возвращения на работу и участия в нескольких публичных мероприятиях в ближайшие месяцы".

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