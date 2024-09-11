Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиМарио Войгт

Единогласное утверждение Войта главой фракции ХДС в законодательном собрании Тюрингии.

В ландтаге Тюрингии фракция ХДС единогласно выбрала Марио Войтта на пост председателя. Его кандидатуру поддержали 23 депутата в среду в Эрфурте, как было объявлено. Кроме того, Андреас Бюль был утвержден на пост парламентского менеджера, за него проголосовали 21 депутат, двое воздержались.

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута

Единогласное утверждение Войта главой фракции ХДС в законодательном собрании Тюрингии.

Войгт выразил свою радость: "Это здорово работать с нашей энергичной, заинтересованной и в основном женской командой, чтобы добиться значительных улучшений и светлого будущего для Тюрингии". Как сообщается, недавно реформированная группа подтвердила свое решение продолжать диалог для установления администрации земель, управляемой ХДС.

ХДС заняла второе место после АФД на выборах в ландтаг Тюрингии. Если переговоры о будущем земельном правительстве увенчаются успехом, Войгт, скорее всего, займет пост Министра-президента, и группе земельного парламента ХДС придется выбрать нового фракционного лидера. Недавно назначенная группа земельного парламента АФД ранее поддержала своего лидера, Бьёрна Хёкке, на его посту.

Марио Войгт проявил энтузиазм по поводу работы с энергичной командой, стремясь добиться значительных улучшений в Тюрингии. В случае успешных переговоров о земельном правительстве Войгт, скорее всего, станет Министром-президентом, что потребует назначения нового лидера фракции в группе земельного парламента ХДС.

Читайте также:

    Комментарии

    Связанные

    Родился и вырос в заключении, Пен перенес двухнедельное испытание, дрейфуя в открытом море посреди...
    Главные темы

    Один из пингвинов пропал без вести в море на две недели, возможно, из-за тайфуна.

    Бездомный пингvin был найден невредимым в Японии после почти двухнедельного отсутствия, проплыв havas вполastien тиhoeона впечатляющие 45 километров (28 миль). Обрабочик пингвина охарактеризовал его как 'удивительное' и 'чудo дойное'.

     and  Alex Stellmacher
    Для участников Общедоступно
    Люди плавают на лодках, перевозя незаменимые товары через улицу в camionaryx ливнях из-за...
    Главные темы

    После посадки тайфуна Яги его разрушительное воздействие продолжается над Вьетнамом, в результате чего погибло около 200 человек.

    Более 190 человек погибли во Вьетнаме по данным информационных агентств после тайфуна Яги, более 125 других числятся пропавшими без вести, в то время как разрушающие наводнения и оползни продолжают наносить ущерб.

     and  Yaroslav Smith
    Для участников Общедоступно
    Согласованный план авансовых платежей для проектов по строительству жилья с подрядчиками
    Главные темы

    Согласованный план авансовых платежей для проектов по строительству жилья с подрядчиками

    Согласованный план авансовых платежей для проектов по строительству жилья с подрядчиками При возведении частного дома крайне важно договориться с строительной компанией о конкретном плане оплаты, чтобы защитить себя от финансовых рисков. По мнению Ассоциации частных застройщиков (АЧЗ), план оплаты должен основываться на реальном ходе строительства. Ранние и чрезмерные платежи могут

     and  Michael Bootcampf
    Для участников Общедоступно

    Последние

    Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
    Спорт

    Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

    Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

     and  Hanna Hofmann
    Для участников Общедоступно
    Несмотря на недавние достижения, автомобильная промышленность по-прежнему в основном консервативна,...
    Экономика

    Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее.

    Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее. Будущие компании должны принять цифровые и устойчивые практики. К сожалению, не многие компании действительно заинтересованы в решении этих задач. Некоторые секторы воспринимают цифровую трансформацию как угрозу. Согласно исследованиям предстоящих тем, таким как цифровизация и устойчивость, немецкие компании являются одними из самых неохотных,

     and  Ksenia Johnson
    Для участников Общедоступно
    Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель
    Политика

    Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель

    Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель Принятие решения по западным ракетам в Украине может занять больше времени Принятие решения по поводу развертывания западных ракет большой дальности в Украине, возможно, займет еще некоторое время. Как сообщает Bloomberg, решение, скорее всего, не будет принято

     and  Michael Bootcampf
    Для участников Общедоступно