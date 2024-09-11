Единогласное утверждение Войта главой фракции ХДС в законодательном собрании Тюрингии.

Войгт выразил свою радость: "Это здорово работать с нашей энергичной, заинтересованной и в основном женской командой, чтобы добиться значительных улучшений и светлого будущего для Тюрингии". Как сообщается, недавно реформированная группа подтвердила свое решение продолжать диалог для установления администрации земель, управляемой ХДС.

ХДС заняла второе место после АФД на выборах в ландтаг Тюрингии. Если переговоры о будущем земельном правительстве увенчаются успехом, Войгт, скорее всего, займет пост Министра-президента, и группе земельного парламента ХДС придется выбрать нового фракционного лидера. Недавно назначенная группа земельного парламента АФД ранее поддержала своего лидера, Бьёрна Хёкке, на его посту.

Марио Войгт проявил энтузиазм по поводу работы с энергичной командой, стремясь добиться значительных улучшений в Тюрингии. В случае успешных переговоров о земельном правительстве Войгт, скорее всего, станет Министром-президентом, что потребует назначения нового лидера фракции в группе земельного парламента ХДС.

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