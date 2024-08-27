Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиПрочие

Японские летчики извлекли из воздуха самолет с бриллиантами, и "Даймант Джек" отделил драгоценные камни.

Гражданский самолет потерпел крушение в марте 1942 года над территорией Австралии, что привело к раствориванию груза ценных алмазов на сумму примерно 20 миллионов долларов. Большинство этих алмазов впоследствии были извлечены обычным матросом.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 2 минут
После инцидента выжившие были фотографированы поблизости от обломков.
После инцидента выжившие были фотографированы поблизости от обломков.

- Японские летчики извлекли из воздуха самолет с бриллиантами, и "Даймант Джек" отделил драгоценные камни.

В ранних этапах Тихоокеанской кампании Второй мировой войны в марте 1942 года небо над Явой контролировалось быстрыми истребителями Zero, в то время как императорская японская армия продвигалась вперед. Группа голландцев, путешествующих на самолете Дуглас DC-3-194 под названием "Пеликан", пыталась покинуть Яву и укрыться в Австралии. Самолет был атакован японскими самолетами, когда он приближался к Бруму, в результате чего он врезался в залив Карнота.

Разрушенные обломки

К счастью для пассажиров, пилот Иван Смирнов был опытным летчиком-истребителем Первой мировой войны. Несмотря на свое русское происхождение и последующую ссылку на Дальний Восток, он сбил одиннадцать немецких самолетов во время войны. Однако, столкнувшись с тремя Mitsubishi Zero, возглавляемыми асом пилотом Дзэндзиро Мияно, он был бессилен. Бортовая сторона DC-3 была изрезана в первом же нападении, оставив Смирнова смертельно раненым. Он стратегически направил самолет в штопор и направился к земле, сэкономив пассажирам неизбежное водное приземление.

Выжившие пассажиры оказались брошенными на обломках, в то время как японцы продолжали беспощадную бомбардировку. К сожалению, погиб инженер полета и трое пассажиров, в том числе младенец, и многие другие получили серьезные ранения. Единственной надеждой пассажиров было дождаться спасения.

На следующий день выжившие подверглись дальнейшей бомбардировке со стороны японского летающего лодки. В конце концов, они были спасены после нескольких мучительных дней, хотя не прежде, чем потерять самое ценное сокровище самолета - небольшой пакет с бриллиантами, который пилот должен был передать Австралийскому банку общих фондов по прибытии. Сегодня эта партия стоила бы поразительные $20 миллионов.

Бриллианты: по десять центов за штуку

Иван Смирнов не знал о драгоценностях в пакете, предположительно из-за языкового барьера. Как и было инструктировано, он доставил его в Австралийский банк общих фондов по прибытии в Австралию, и он был трагически утерян в крушении. Некоторые отчеты предполагают, что пакет раскрылся при ударе, рассыпал драгоценности по всему самолету, и они так и не были найдены.

Первым человеком, обнаружившим обломки после крушения, был Филипп Кокс, который заметил рассыпанные камни как "цветные, бесполезные камни". Неподозревая, что камни были, в действительности, бесценными бриллиантами, моряк Джек "Бриллиант" Палмер тщательнее исследовал обломки, притянутый запахом смерти, висевшим вокруг тел, похороненных на пляже. Палмер, якобы, собрал бриллианты и спрятал их в солонках и перечницах, прежде чем передать часть своей добычи властям.

Обвинения, но нет осуждения

"Он не вернул все бриллианты", - заявил местный гид Томас, намекая на тайные занятия Джека Палмера. Говорят, что Палмер обменял бриллианты на табак в сомнительной сделке, очевидно, предполагая, что голландское правительство будет слепо к стоимости украденных камней. Позже Палмер встретился с майором КлиффомGibson, государственным обвинителем, и выложил свои солонки и перечницы на стол, открыв свою нечестно нажитую фортуну.

Хотя Палмер и двое его сообщников были обвинены в краже бриллиантов, они были оправданы из-за отвлекающих факторов войны и отсутствия доказательств, подтверждающих преступление. Даже после суда голландские власти смогли вернуть только 7% украденных бриллиантов, и Палмер продолжал жить комфортно, накопив внушительное состояние.

Возможно, вам также понравятся:

Битва за Окинаву - Внук переживает историю своего деда-героя войны

Битва при Мидуэе - Ключевое морское сражение Второй мировой войны

Ученые находят пропавший авианосец на невероятной глубине 5490 метров

Хотя выжившие были облегчены тем, что им удалось спастись, потеря пакета с бриллиантами была серьезным ударом. Другие пассажиры могли только наблюдать, как стоимость их_report_penguin_ резко снижается, теперь они стоят всего по десять центов за штуку.

Несмотря на исчезновение бриллиантов, история крушения DC-3 и последующие события стали легендарной историей среди военных и охотников за сокровищами. Они продолжают искать потерянные камни, надеясь раскрыть скрытые богатства, лежащие под волнами залива Карнота.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Французское правительство: резолюция еще не принята Макроном
Главные темы

Французское правительство: резолюция еще не принята Макроном

Во Франции, похоже, нет немедленного решения по созданию новой администрации. Президент Эмманюэль Макрон во вторник отозвал свою поддержку от правительства, поддерживаемого левонаправительной коалицией НФП, выразил намерение сотрудничать с лицами, заинтересованными в благополучии нации. Он...

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Украина вводит ротационные отключения в различных районах после российского наступления....
Главные темы

Украинцы приспособились к постоянным отключениям электроэнергии. Однако, холодная, тёмная зима приближается.

Украинцы приспособились к постоянным отключениям электроэнергии. Однако, холодная, тёмная зима приближается. Начало дня выдалось хлопотным для нее, проживающей в Житомыре, западнее Киева. Будучи удаленным работником, она полагается на электричество для выполнения своей работы, и отключение электроэнергии означает остановку производительности. Однако жизнь в условиях войны дала ей другой взгляд на вещи.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Расходы на вакцинацию в Германии покрываются медицинским страхованием для девочек и...
Главные темы

Недостаточное использование вакцины против ВПЧ остается распространенным явлением

Недостаточное использование вакцины против ВПЧ остается распространенным явлением Вирус папилломы человека (ВПЧ), который часто передается половым путем, является распространенной проблемой среди сексуально активных людей во всем мире. Институт Роберта Коха (RKI) сообщает, что почти каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивается с ВПЧ, и существует более 200 различных типов

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Шольц и Мерц ведут дискуссии в парламенте в июне в Бундестаге
Главные темы

Шолц и Мерц готовы сотрудничать по вопросам иммиграционной политики - конкретные повестки дня не определены

Оlaf Шольц, федеральный канцлер, представляющий СДПГ, и Фридрих Мерц, лидер оппозиции от ХДС, выразили готовность сотрудничать в matters миграции после ножевого инцидента в Солінгене. После их обсуждения в канцелярии вчера они не сразу представили конкретные планы. Мерц предложил изучить...

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Противоборствующие Силы Венесуэлы: Обладают Силной Планом мирно устранить Мадуро
Политика

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро После спорных выборов в Венесуэле оппозиционная фигура Мария Кортина Мачадо в интервью Reuters во вторник через видеосвязь предположила, что президента Николаса Мадуро можно мирным путем сместить с власти. Она верила, что мирные демонстрации и международное давление могут сделать это реальностью. Несмотря на

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Психоделические вещества, подобные ЛСД, не только распространены на социальных мероприятиях, но и...
Здоровье

Размышляя над нашим взглядом на мир, потребитель выражает свое мнение о сосуществовании с психоделиками

Психоделики, традиционно ассоциирующиеся с развлекательным использованием, вновь получают признание в сфере медицинской дискуссии. Взгляды на повседневную жизнь, включающие в себя вещества, подобные ЛСД и МДМА, изучаются.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Рехм имеет титул лучшего в мире пара-троеборья
Спорт

Искусственный планеры рехм встречаются с настоящими конкурентами неожиданно

Искусственный планеры рехм встречаются с настоящими конкурентами неожиданно Маркус Рем, непобедимый чемпион в соревнованиях по длинному прыжку, готовится к Паралимпиаде в Париже. Его давняя мечта преодолеть впечатляющую дистанцию в 9 метров, похоже, отходит на второй план из-за более жесткой конкуренции на этот раз. Его соперники больше не просто противники, они

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно