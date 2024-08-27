- Японские летчики извлекли из воздуха самолет с бриллиантами, и "Даймант Джек" отделил драгоценные камни.

В ранних этапах Тихоокеанской кампании Второй мировой войны в марте 1942 года небо над Явой контролировалось быстрыми истребителями Zero, в то время как императорская японская армия продвигалась вперед. Группа голландцев, путешествующих на самолете Дуглас DC-3-194 под названием "Пеликан", пыталась покинуть Яву и укрыться в Австралии. Самолет был атакован японскими самолетами, когда он приближался к Бруму, в результате чего он врезался в залив Карнота.

Разрушенные обломки

К счастью для пассажиров, пилот Иван Смирнов был опытным летчиком-истребителем Первой мировой войны. Несмотря на свое русское происхождение и последующую ссылку на Дальний Восток, он сбил одиннадцать немецких самолетов во время войны. Однако, столкнувшись с тремя Mitsubishi Zero, возглавляемыми асом пилотом Дзэндзиро Мияно, он был бессилен. Бортовая сторона DC-3 была изрезана в первом же нападении, оставив Смирнова смертельно раненым. Он стратегически направил самолет в штопор и направился к земле, сэкономив пассажирам неизбежное водное приземление.

Выжившие пассажиры оказались брошенными на обломках, в то время как японцы продолжали беспощадную бомбардировку. К сожалению, погиб инженер полета и трое пассажиров, в том числе младенец, и многие другие получили серьезные ранения. Единственной надеждой пассажиров было дождаться спасения.

На следующий день выжившие подверглись дальнейшей бомбардировке со стороны японского летающего лодки. В конце концов, они были спасены после нескольких мучительных дней, хотя не прежде, чем потерять самое ценное сокровище самолета - небольшой пакет с бриллиантами, который пилот должен был передать Австралийскому банку общих фондов по прибытии. Сегодня эта партия стоила бы поразительные $20 миллионов.

Бриллианты: по десять центов за штуку

Иван Смирнов не знал о драгоценностях в пакете, предположительно из-за языкового барьера. Как и было инструктировано, он доставил его в Австралийский банк общих фондов по прибытии в Австралию, и он был трагически утерян в крушении. Некоторые отчеты предполагают, что пакет раскрылся при ударе, рассыпал драгоценности по всему самолету, и они так и не были найдены.

Первым человеком, обнаружившим обломки после крушения, был Филипп Кокс, который заметил рассыпанные камни как "цветные, бесполезные камни". Неподозревая, что камни были, в действительности, бесценными бриллиантами, моряк Джек "Бриллиант" Палмер тщательнее исследовал обломки, притянутый запахом смерти, висевшим вокруг тел, похороненных на пляже. Палмер, якобы, собрал бриллианты и спрятал их в солонках и перечницах, прежде чем передать часть своей добычи властям.

Обвинения, но нет осуждения

"Он не вернул все бриллианты", - заявил местный гид Томас, намекая на тайные занятия Джека Палмера. Говорят, что Палмер обменял бриллианты на табак в сомнительной сделке, очевидно, предполагая, что голландское правительство будет слепо к стоимости украденных камней. Позже Палмер встретился с майором КлиффомGibson, государственным обвинителем, и выложил свои солонки и перечницы на стол, открыв свою нечестно нажитую фортуну.

Хотя Палмер и двое его сообщников были обвинены в краже бриллиантов, они были оправданы из-за отвлекающих факторов войны и отсутствия доказательств, подтверждающих преступление. Даже после суда голландские власти смогли вернуть только 7% украденных бриллиантов, и Палмер продолжал жить комфортно, накопив внушительное состояние.

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Хотя выжившие были облегчены тем, что им удалось спастись, потеря пакета с бриллиантами была серьезным ударом. Другие пассажиры могли только наблюдать, как стоимость их_report_penguin_ резко снижается, теперь они стоят всего по десять центов за штуку.

Несмотря на исчезновение бриллиантов, история крушения DC-3 и последующие события стали легендарной историей среди военных и охотников за сокровищами. Они продолжают искать потерянные камни, надеясь раскрыть скрытые богатства, лежащие под волнами залива Карнота.

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