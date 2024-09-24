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Японские боевые самолеты используют факелы-приманки, чтобы сигнализировать российскому самолету наблюдения покинуть свое территориальное воздушное пространство.

Япония использовала огневые сигналы, чтобы предупредить российский разведывательный самолет о выходе из северных воздушных территорий Японии в понедельник.

 and  Mark Rodriguez
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23 сентября 2024 года в Токио, Япония, Глава Кабинета министров Японский Йошимосса Хяси...
23 сентября 2024 года в Токио, Япония, Глава Кабинета министров Японский Йошимосса Хяси комментировал проникновение в воздушное пространство Японии военно-воздушных патрульных caregiv ships

Японские боевые самолеты используют факелы-приманки, чтобы сигнализировать российскому самолету наблюдения покинуть свое территориальное воздушное пространство.

Токио, Япония (AP)— Японские власти заявили, что их истребители выпустили осветительные ракеты в направлении российского самолета-разведчика, вторгшегося в северное воздушное пространство Японии в понедельник.

Министр обороны Японии Минору Кихара подтвердил, что российский Ил-38 проник в японское воздушное пространство над островом Ребун, небольшим островом, расположенным у побережья Хоккайдо, самого северного главного острова страны, в течение одной минуты в трех отдельных случаях в ходе своего пятичасового полета в регионе.

Происшествие произошло на день после того, как объединенный флот китайских и российских кораблей обогнул северные берега Японии. Кихара предположил, что нарушение воздушного пространства может быть связано с совместными военными учениями, объявленными Россией и Китаем ранее в этом месяце.

Япония направила неразглашенное количество истребителей F-15 и F-35, используя осветительные ракеты впервые, после того, как российский самолет якобы проигнорировал их предупреждения, согласно Кихаре.

“Вторжение в японское воздушное пространство было крайне сожалеющим”, - выразил Кихара. Он выразил Японии сильное осуждение России через дипломатические каналы и потребовал принятия мер предосторожности.

“Мы будем проводить операции по предупреждению и наблюдению, внимательно следя за их военной деятельностью”, - заявил Кихара.

Кихара подтвердил, что использование осветительных ракет было адекватным ответом на нарушение воздушного пространства и “мы будем использовать его неуклонно”.

Японские официальные лица обеспокоены растущим военным сотрудничеством между Китаем и Россией, а также все более напористой деятельностью Китая вблизи японских вод и воздушного пространства. В результате Токио укрепил оборону юго-западной Японии, включая отдаленные острова, жизненно важные для региональной стратегии обороны Японии.

Ранее, в сентябре, российские военные самолеты окружили южное воздушное пространство Японии. Китайский разведывательный самолет Y-9 ненадолго проник в южное воздушное пространство Японии в конце августа.

Авианосец “Ляонин” Китая, сопровождаемый двумя эсминцами, прошел между самым западным островом Японии Яонагуни и Ириомоте, приблизившись к водам Японии.

Согласно японским военным, они направили самолеты более 669 раз с апреля 2023 года по март 2024 года, при этом около 70% случаев были связаны с китайскими военными самолетами, хотя нарушения воздушного пространства не были включены в этот счет.

Япония и Россия находятся в территориальном споре из-за группы российских островов, которые бывший Советский Союз захватил у Японии в конце Второй мировой войны. Продолжающийся спор мешает обеим странам подписать мирный договор, официально положивший конец их военным hostilities.

Происшествие с российским самолетом в японском воздушном пространстве вызывает озабоченность по поводу растущего военного сотрудничества между Россией и Китаем, поскольку эти две страны становятся все более напористыми в стратегических водах и воздушном пространстве Азии. Мир внимательно следит за тем, как будет развиваться ситуация между Японией, Россией и Китаем.

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