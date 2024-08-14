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Японский жук здесь - угрожает местным растениям

 and  James Williams
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Японский жук здесь - угрожает местным растениям

Японские жуки длиной около одного сантиметра, с серо-коричневым телом и бежевыми волосками по бокам. Это первые живые особи этого вида, обнаруженные в Германии. Однако их появление далеко не радостное.

Уже обосновавшись в соседних странах, таких как Италия или Швейцария, японский жук теперь также появился в Германии.

В первую очередь, фермеры обеспокоены его распространением. "Он опасен для культурных растений и нападает на разные растения", - объясняет докторLaura Breitkreuz, эксперт по биоразнообразию и исследованию насекомых в Немецком обществе охраны природы. "Особенно это разнообразие в выборе пищи делает его опасным".

И правда, японский жук не привередлив: более 300 разных видов растений в этой стране входят в его меню: фруктовые деревья, виноградные лозы - даже розы.

Угроза урожаям и природе

Первые немецкие находки особенно тревожны, так как эти завезенные насекомые здесь почти неконтролируемы. Местная природа не может с ними справиться сама. "В Европе, в отличие от своей родной Японии, нет известных хищников, поэтому он распространяется здесь очень быстро", - раскрывает Breitkreuz. Японские жуки могли бы беспрепятственно опустошать плантации и культивируемые земли, нанося значительный ущерб урожаю.

Теперь важно быть бдительным и следить за дальнейшими находками, объясняет эксперт. "Если мы сейчас пристально следим за ранним обнаружением, мы можем предотвратить или хотя бы существенно замедлить распространение в Германии".

Что делать при обнаружении

На данный момент немецкие находки японского жука ограничены изолированными регионами на юге страны. Однако не исключено, что они также могут появиться в других местах. Жителей просят помочь следить и сообщать о подозрительных жуках. "Важно напрямую сообщать о находке в местную службу защиты растений федеральной земли", - советует Breitkreuz.

Кроме того, существуют онлайн-платформы, где сообщество может помочь правильно идентифицировать насекомых. Если одна из прожорливых тварей появляется в собственном саду, так что ее можно поймать, эксперт советует следующее: "Если это действительно японский жук, его нужно сохранить в банке и, возможно, предоставить службе защиты растений".

Паниковать рано

Японский жук представляет потенциальную угрозу для фермеров и их урожаев. Также неясно, какие растения он мог бы поразить здесь в природе. Однако паниковать рано. Пока есть только два подтвержденных случая на юге, недалеко от Фрайбурга и в районе Людвигсбург недалеко от Штутгарта.

Между тем есть общие советы о том, как каждый может подготовиться к появлению инвазивных насекомых. Например, в собственном саду: "Важно здесь регулярно внимательно осматривать свои растения, чтобы как можно раньше обнаружить возможное заражение и сообщить об этом".

Поскольку подтвержденные находки в Германии пока очень редки, важно избегать путаницы. Это также подчеркивает эксперт Breitkreuz. "Было бы печально, если бы теперь собирали и уничтожали похожие на них местные жуки, такие как майский жук или небольшой июньский жук, и таким образом их популяция была бы decimated". Поэтому важно заранее точно узнать об облике японского жука.

В ответ на появление японских жуков в Германии сельскохозяйственные власти призывают к бдительности и сообщению о случаях местным службам защиты растений. Без известных хищников в Европе японский жук потенциально мог бы распространяться беспрепятственно, требуя советов экспертов, подобных докторуLaura Breitkreuz, о стратегиях раннего обнаружения.

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