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Главные темыНовостиЭнергия от солнечной энергии

Я не уверен, что готов к кондиционированию.

 and  Alex Stellmacher
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Человек, не желая терпеть перегревание квартиры летом и желая купить портативный кондиционер,...
Человек, не желая терпеть перегревание квартиры летом и желая купить портативный кондиционер, должен реально оценять все дополнительные затраты.

Я не уверен, что готов к кондиционированию.

Включи, выведи - и уже прохладнее в комнате: Мобильные кондиционеры обещают облегчение в жаркие дни. Но у них тоже есть минусы. Вот что нужно знать перед покупкой.

Жарко в спальне, жарко в гостиной - и везде течет пот. Если вам это надоело летом, возможно, вы захотите купить мобильный кондиционер, так называемый моноблок, в кратчайшие сроки. Но всегда ли это хорошая идея?

Нужно знать, что цена в 500-1000 евро - не единственная статья расходов. Также следует учитывать затраты на электроэнергию. В зависимости от использования они могут составить от 40 до 140 евро в год, согласно рекомендациям энергоцентров потребителей.

Для сравнения: Вентилятор мощностью 25-50 ватт обойдется вам дополнительно в 6-10 евро в год, если вы будете использовать его по 10 часов в день в течение 90 дней, согласно данным Федеральной ассоциации центров потребителей.

Если вы все же хотите мобильный кондиционер, подумайте, какой тип вам нужен - с одним или двумя шлангами. Последние более эффективны, согласно рекомендациям потребительских организаций. Они используют только наружный воздух для удаления тепла из помещений, в отличие от одн шланговых устройств.

Что говорит этикетка энергопотребления устройств

Также обратите внимание на этикетки энергопотребления устройств и сравните их. Этикетка содержит информацию об электрической мощности в киловаттах, потреблении электроэнергии в киловатт-часах (кВтч) в течение 60 минут, уровне шума в помещении и так называемом значении EER для энергоэффективности охлаждения. Чем выше значение EER, тем меньше электроэнергии требуется устройству для достижения определенной производительности охлаждения.

Но не rely solely on the energy label, consumer advocates advise. They recommend reading independent product tests as well. According to Stiftung Warentest, it was difficult for monoblock devices to keep the room temperature bearable, the warmer it was outside. None of the monoblock devices achieved a rating of 3.8 or higher in their tests.

Раздельные устройства как альтернатива

Раздельные устройства, которые состоят из двух частей и устанавливаются постоянным образом, в отличие от мобильных кондиционеров, более эффективны. Они быстрее охлаждают помещения и расходуют меньше электроэнергии, чем мобильный кондиционер.

Минус: Раздельные устройства дороже в покупке, и через внешнюю стену нужно пробить отверстие. Поэтому арендаторам нужно разрешение арендодателя. Кроме того, установку может выполнить только специалист.

В общем: Если у вас дома есть кондиционер, включайте его только тогда, когда действительно нужно, например, перед сном. Ночью лучше его выключить и вместо этого пусть свежий воздух извне поступает в квартиру через открытое окно.

Чтобы снизить затраты на энергию и воздействие на окружающую среду, вы можете рассмотреть возможность использования солнечной энергии для охлаждения дома. Солнечные кондиционеры становятся все более популярными из-за своей экологичности и потенциальной экономии.

В качестве альтернативы вы можете использовать энергию от солнечной энергии для питания вентиляторов, которые потребляют меньше электроэнергии, чем мобильные кондиционеры. Солнечные панели можно установить на крыше или в заднем дворе, преобразуя солнечный свет в электричество, которое можно хранить в батареях для последующего использования.

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