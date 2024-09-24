"Я боюсь, что мое существование превратилось в фильм": Воле Соинка рассказывает о том, как его мемуары превратились в фильм

Во время одиночного заключения он вырезал мысли и стихи на костях мяса, используя самодельную чернила и туалетную бумагу. Эти концепции в конечном итоге превратились в мемуары "Человек умер", опубликованные в 1972 году, которые послужили основой для фильма с тем же названием, изображающего жизнь известного драматурга и романиста в разгар гражданской войны.

В настоящее время, в возрасте 90 лет, в своем доме в Абеокуте, юго-западной Нигерии, Воле Сойинка сидел с CNN's Лари Мадову, чтобы обсудить психологический стресс, который он испытал в тот период заключения, и стойкость, которую он развил в результате - размышляя о своей необычайной жизни и нереализованных мечтах.

Лари Мадову: Как вы себя чувствовали, находясь в заключении просто за то, что отстаивали свои убеждения?

Воле Сойинка: Это было трудное время для меня. Проведя в общей сложности 22 месяца в изоляции, лишенный книг и бумаги, постоянно подвергаясь обыскам камеры, без ничего, что стимулировало бы мой ум.

Я обнаружил, что самой ресурсной категорией людей, с которой я когда-либо сталкивался, является заключенный. Заключенный должен выжить; это испытание на выживание, а не на самосовершенствование.

Во время одиночного заключения наиболее экономичным по занимаемому пространству занятием, которое может заняться человек, является умственное исследование. Я создал свою собственную чернила из земли и сделал перо из костей в еде, создавая таким образом самодостаточный умственный микрокосм. Это было опасное время для ума, как и для тела.

Я часто halluciniruyu, и тогда я вскакивал и пытался уничтожить эти тревожные воображаемые образы. В конце концов, я преодолел эту фазу, и позже я начал вспоминать забытые формулы в геометрии и тригонометрии, которые я когда-то ненавидел, используя их для расчетов на полу. Чудом я снова открыл для себя принцип перестановок и комбинаций. Те концепции, которые я ненавидел в школе, стали моим пропитанием.

ЛМ: У вас была возможность посмотреть фильм "Человек умер", основанный на ваших мемуарах о тюрьме?

WS: Пока нет. Я должен признать, что превращение любой части моей жизни в общественное зрелище кажется мне подавляющим. Я сотрудничал с производственной командой, чтобы помочь найти укрытие, где я работал во время гражданской войны. Они искали дом, похожий на тот, который мы использовали в то время.

Но это не только обо мне; это также о той эпохе. Я, возможно, посмотрю его, но не сразу. Даже это интервью, я не буду смотреть его сразу. Мне нужно некоторое время, чтобы привыкнуть к тому, чтобы смотреть на себя.

ЛМ: Это удивляет, что вы избегаете празднования дня рождения, но вам недавно исполнилось 90 лет.

WS: Удивительно, но я не чувствую себя 90-летним. Я следую скромному ритуальному аспекту празднования своего дня рождения, но предпочитаю отмечать его в частном порядке. Обычно в свой день рождения я ухожу в лес. Это моя обычная процедура празднования дня рождения.

ЛМ: Вы помните, когда ваша политическая активность началась?

WS: Я был страстным слушателем разговоров моих родителей, особенно тех, которые вели мои отец и его коллеги в англиканской церкви. Я сидел за креслом, внимательно слушая.

Моя мать затем рассказывала мне об этих разговорах. Окружение моего отца, состоящее из политических активистов, еще больше способствовало моему политическому пробуждению.

Когда женщины бунтовали в этом самом городе, где мы сейчас, Абеокуте, моя мать участвовала как лейтенант правозащитницы, миссис Рэнсом-Кути. Как ребенок, я служил связным между различными лагерями женщин, передавая их сообщения во время беспорядков.

ЛМ: Похоже, что политическая активность вашей матери сыграла значительную роль в формировании вашего жизненного труда.

WS: Абсолютно. Будучи непосредственно вовлеченным в эту воинственную борьбу против несправедливой ситуации, с которой сталкивались эти женщины, видя, как их рынки конфисковываются полицией, если они не платят налоги, и жестокое обращение, если они не подчиняются, я инстинктивно встал на сторону женщин, что стало очевидным в моей литературе.

ЛМ: Ходит слух, что вы тайно проникли на радиостанцию, чтобы заменить политическую трансляцию более критическим сообщением, это правда?

WS: Да, это правда. Я почувствовал необходимость прекратить дальнейшее распространение неверных результатов. Я был судим и оправдан, так что нет причин скрывать это.

Я напрямую наблюдал за сносом избирательных участков, даже за уничтожением результатов голосования. В то время я был глубоко вовлечен в политику, но когда я увидел, как это репрессивное правительство пытается возродиться, и люди должны помнить, что это было самое скептическое правительство, которое публично объявило по радио: "Нам все равно, если вы проголосуете за нас", это разожгло мой ранее острый воинственный дух. Поэтому это было частью продолжающейся борьбы на многих фронтах. Да, я был виновен, но у меня не было другого выбора в то время.

Вопрос: После получения Нобелевской премии по литературе в 1986 году прошло много лет, прежде чем другой (черный) африканец получил эту честь. Какой была этот опыт тогда?

Ответ: Ощущение изоляции. Я испытал огромное облегчение, когда было объявлено о следующем африканском лауреате, поскольку на вас лежал значительный груз. Казалось, что ваша аудитория внезапно расширилась из-за вашего африканского наследия. С одной стороны, сильное чувство признания, которое, несомненно, положительно. Это открыло некоторые двери, но не было многих дверей, которые я был бы рад войти. Я просто ценил свою профессию за то, что она была.

С другой стороны, в обществах, подобных нашему, это делало вас гораздо более уязвимым. Я всегда напоминаю людям, что одним из самых жестоких диктаторов, которых мы когда-либо имели, был Санни Абача, он был бы доволен, если бы смог казнить Нобелевского лауреата, если бы ему удалось записать это в свое резюме. К сожалению, ему пришлось довольствоваться казнью писателя и его восьми соратников. Я имею в виду Кена Саро-Виву.

В результате, я подвергался экстремальной опасности, поскольку отказался отказаться от своих убеждений и деятельности, просто потому, что меня признали Нобелевским лауреатом. Почему я должен прекращать деятельность, которой я занимался раньше, просто потому, что меня признали Нобелевским лауреатом?

Однако было замечательно, когда один Нобелевский лауреат за другим (из Африки) начал появляться. Теперь у меня есть возможность наслаждаться тем, что я Нобелевский лауреат, а не чувствовать себя экспонатом.

Вопрос: Вы сказали студентам программы обмена, названной в вашу честь, что у вас все еще есть желание побывать в космосе. Что вас так волнует в космосе?

Ответ: Я заинтересовался этим в молодом возрасте. Звезды и созвездия зачаровывали меня, и я часто фантазировал о состоянии полной пустоты, что привело меня к воображению настоящего путешествия в космос. Я помню, когда Армстронг ступил на Луну, я был в тюрьме в то время, что оказалось полезным во время этого детского упражнения. Мои тюремные прутья растворились в мгновение ока, просто представив их на Луне. Затем началось изучение космоса.

Пока однажды через почту одна из ассоциаций по развитию человека, которой я принадлежал, предоставила мне несколько бесплатных билетов на симулятор нулевой гравитации; когда мне было 70 лет. Я отправился в Сан-Хосе (Калифорния) и испытал космос сам, опыт, который остается одним из самых захватывающих моментов моей жизни.

Вопрос: Ричард Брэнсон теперь возит людей в космос.

Ответ: Если Брэнсон появится сейчас и скажет: "Я нашел место для вас в космосе", я честно закончу это интервью прямо сейчас. В настоящее время я все еще в относительно хорошей форме, и я уверен, что выдержу гравитационную нагрузку; я решителен. Я открыт к возможности отправиться в космос, несмотря на любые последствия. Затем я finally смогу удовлетворить это детское любопытство.

Воле Сойинка размышлял о своем политическом активизме, прослеживая его zurück zu seinen Jugendtagen, als er den Gesprächen seiner Vaterkollegen lauschte und seine Mutter an der Frauenrechtsaktivismus beteiligt war.

Während des Interviews fragte Larry Madowo nach Sojinkas Gefühlen beim Gewinnen des Nobelpreises für Literatur, und Sojinka erwähnte, wie isolierend es war, der erste afrikanische Nobelpreisträger zu sein, aber befriedigend, als mehr Afrikaner ihm folgten.

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