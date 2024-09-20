Harrodexpress выражает глубокое потрясение по поводу обвинений, что предыдущий владелец Мохаммед Аль Файед занимался сексуальным насилием над сотрудниками.

Более двадцати бывших сотрудников Harrods, ныне взрослых, заявили, что покойный Аль-Файед, скончавшийся в возрасте 94 лет в прошлом году, сексуально домогался их, как сообщает обширное расследование BBC. Одна из жертв заявила, что была подвергнута домогательствам в возрасте пятнадцати лет, когда Аль-Файеду было семьдесят девять. Harrods признало, что Аль-Файед имел намерение злоупотреблять своей властью в любой среде, в которой он работал.

Сообщается, что домогательства имели место в различных местах, в том числе в роскошной лондонской квартире Аль-Файеда, отеле "Ритц" в Париже, который он владел, и арендованной парижской вилле "Вилла Виндзор", известной как долгосрочное место жительства герцога Виндзора, бывшего британского короля, и его жены в течение многих лет.

Сын Аль-Файеда, Доди Аль-Файед, трагически погиб в 1997 году вместе с принцессой Дианой в результате высокоскоростной аварии в Париже.

Бывшие сотрудники Harrods рассказали BBC, что отношение Аль-Файеда к женщинам было общеизвестным секретом в универмаге. Один бывший начальник отдела заявил: "Это даже не было секретом. Кто бы сказал, что не знал, тот лжет".

В 2008 году Аль-Файед опроверг обвинения в сексуальном домогательстве несовершеннолетней. Сообщается, что инцидент произошел по месту работы в центральном Лондоне.

Harrods выразило свои извинения жертвам в заявлении, сказав: "Мы шокированы обвинениями в издевательствах, которые совершил Мохамед Аль-Файед. Это были действия человека, который стремился злоупотреблять своей властью в любой среде, в которой он работал, и мы осуждаем их самым решительным образом. Мы также признаем, что в то время как бизнес, мы не справились со своими сотрудниками, которые стали его жертвами. За это мы искренне извиняемся".

Harrods упомянуло, что в прошлом году появилась новая информация о старых обвинениях в сексуальном насилии против Аль-Файеда. С тех пор компания заявила: "Нашим приоритетом было быстро урегулировать претензии, избегая затяжных судебных разбирательств для женщин, вовлеченных в это. Этот процесс остается доступным для любых нынешних или бывших сотрудников Harrods".

Несмотря на то, что домогательства имели место в различных международных locations, таких как Великобритания и Франция, расследование BBC выявило многочисленные инциденты в Harrods. Ответа Великобритании на серьезные обвинения против Аль-Файеда в предоставленном тексте не указано.

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