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Harrodexpress выражает глубокое потрясение по поводу обвинений, что предыдущий владелец Мохаммед Аль Файед занимался сексуальным насилием над сотрудниками.

Люксовый ритейлер Харродс из Лондона испытывает глубочайшее изумление и разочарование в четверг в связи с обвинением в неподобающем поведении, в том числе в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, предъявленном в отношении его бывшего владельца, покойного магната Мохаммеда Аль-Файеда.

 and  Viktoria Klein
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Более двадцати бывших сотрудников Harrodsutom предъявили обвинения в сексуальных домогательствах...
Более двадцати бывших сотрудников Harrodsutom предъявили обвинения в сексуальных домогательствах против Аля Фаиеда.

Harrodexpress выражает глубокое потрясение по поводу обвинений, что предыдущий владелец Мохаммед Аль Файед занимался сексуальным насилием над сотрудниками.

Более двадцати бывших сотрудников Harrods, ныне взрослых, заявили, что покойный Аль-Файед, скончавшийся в возрасте 94 лет в прошлом году, сексуально домогался их, как сообщает обширное расследование BBC. Одна из жертв заявила, что была подвергнута домогательствам в возрасте пятнадцати лет, когда Аль-Файеду было семьдесят девять. Harrods признало, что Аль-Файед имел намерение злоупотреблять своей властью в любой среде, в которой он работал.

Сообщается, что домогательства имели место в различных местах, в том числе в роскошной лондонской квартире Аль-Файеда, отеле "Ритц" в Париже, который он владел, и арендованной парижской вилле "Вилла Виндзор", известной как долгосрочное место жительства герцога Виндзора, бывшего британского короля, и его жены в течение многих лет.

Сын Аль-Файеда, Доди Аль-Файед, трагически погиб в 1997 году вместе с принцессой Дианой в результате высокоскоростной аварии в Париже.

Бывшие сотрудники Harrods рассказали BBC, что отношение Аль-Файеда к женщинам было общеизвестным секретом в универмаге. Один бывший начальник отдела заявил: "Это даже не было секретом. Кто бы сказал, что не знал, тот лжет".

В 2008 году Аль-Файед опроверг обвинения в сексуальном домогательстве несовершеннолетней. Сообщается, что инцидент произошел по месту работы в центральном Лондоне.

Harrods выразило свои извинения жертвам в заявлении, сказав: "Мы шокированы обвинениями в издевательствах, которые совершил Мохамед Аль-Файед. Это были действия человека, который стремился злоупотреблять своей властью в любой среде, в которой он работал, и мы осуждаем их самым решительным образом. Мы также признаем, что в то время как бизнес, мы не справились со своими сотрудниками, которые стали его жертвами. За это мы искренне извиняемся".

Harrods упомянуло, что в прошлом году появилась новая информация о старых обвинениях в сексуальном насилии против Аль-Файеда. С тех пор компания заявила: "Нашим приоритетом было быстро урегулировать претензии, избегая затяжных судебных разбирательств для женщин, вовлеченных в это. Этот процесс остается доступным для любых нынешних или бывших сотрудников Harrods".

Несмотря на то, что домогательства имели место в различных международных locations, таких как Великобритания и Франция, расследование BBC выявило многочисленные инциденты в Harrods. Ответа Великобритании на серьезные обвинения против Аль-Файеда в предоставленном тексте не указано.

Гарродс выражает глубокое презрение и шок от обвинений, предъявленных его прежнему владельцу.

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