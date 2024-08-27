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Гутерриш выступил с срочным призывом из Тонги

Глубины океана растут, температура海воды повышается, что приводит к кислотности, которая имеет серьезные последствия для морской жизни, в частности, существенно влияя на сообщества на западе Тихого океана.

 and  Christian Meier
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- Гутерриш выступил с срочным призывом из Тонги

Из-за растущего уровня моря Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш потребовал незамедлительных мер по борьбе с изменением климата во время своего визита в тихоокеанскую страну Тонга. "Это безумная ситуация", - заявил он на встрече лидеров форума тихоокеанских островов, - "рост уровня моря - это катастрофа, полностью созданная людьми, которая быстро приближается к невообразимым масштабам, и нет спасательной шлюпки, которая могла бы нас спасти".

Три фактора, вызванные антропогенным изменением климата, представляют значительную угрозу для жителей тихоокеанских островов: помимо повышения уровня моря, это нагрев воды и кислотность океана. Они испытывают более сильные климатические воздействия, чем многие другие части мира, несмотря на свой незначительный вклад в выбросы парниковых газов, согласно Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Уровень моря в некоторых регионах с 1993 года повысился на 10-15 сантиметров, почти в два раза превышая среднемировой уровень, согласно отчету ВМО за 2023 год о западной части Тихого океана. Этот регион охватывает части Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии, а также тихоокеанские острова, такие как Фиджи, Вануату и Тонга. Изменение климата меняет океанские течения, что также влияет на региональное распределение воды - отсюда и неравномерный рост уровня моря.

Повышение уровня моря приводит к потере прибрежных полос островов, а более сильные и частые штормы затопляют сельскохозяйственные земли и загрязняют пресные воды соленой водой. Некоторые островные государства опасаются, что они могут стать непригодными для проживания. Например, островное государство Кирибати уже приобрело землю на Фиджи для перемещения своих жителей.

Температура моря растет

Температура поверхности моря в северо-восточной части Новой Зеландии и к югу от Австралии за последние десятилетия выросла более чем на 0,4 градуса в десятилетие, в три раза превышая среднемировой показатель, согласно ВМО. Морские тепловые волны стали происходить вдвое чаще, чем в среднем по долгосрочным показателям, более интенсивными и продолжительными. Это угрожает морской жизни и коралловым рифам и способствует росту вредных водорослей.

Кроме того, в нескольких местах происходит снижение pH в океанах - они становятся более кислыми по мере поглощения ими большего количества CO2. Это может разрушать коралловые рифы, защищающие побережья от эрозии, и также влиять на популяции рыб.

"Рай под угрозой"

"Это глобальная катастрофа, угрожающая раю", - сказал Гутерреш. "Океан поднимается, и причина ясна: парниковые газы, в основном от сжигания ископаемого топлива, нагревают планету". За последние пять десятилетий мировые океаны поглотили более 90% глобального потепления, что привело к массовому обесцвечиванию кораллов, среди прочего.

Изменение климата затрагивает все страны

"Мы должны действовать и реагировать на сигнал SOS, пока не стало слишком поздно", - подчеркнул Гутерреш. Он призвал правительства мира отказаться от эпохи ископаемого топлива и существенно увеличить инвестиции в адаптацию к климату. "Влияние глобального потепления будет оказывать влияние на все страны, а не только на тихоокеанские государства", - предостерег он.

Представители 18 островных государств ежегодно собираются на многочасовую встречу форума тихоокеанских островов. В их числе страны, такие как Тонга, Вануату, Фиджи и Новая Каледония, а также Австралия и Новая Зеландия.

Сообщество тихоокеанских островных государств, в том числе Тонга, сильно страдает от растущего уровня моря и кислотности океана, которые угрожают их прибрежным полосам и сельскохозяйственным землям. Антониу Гутерреш, Генеральный секретарь ООН, выступая перед Сообществом, подчеркнул, что изменение климата - это глобальная катастрофа, в основном вызванная выбросами парниковых газов от сжигания ископаемого топлива.

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