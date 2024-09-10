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Гуманитарная зона в Газе под атакой Израиля: к сожалению, сообщается о 40 погибших

 and  Mark Rodriguez
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Гуманитарная зона в Газе под атакой Израиля: к сожалению, сообщается о 40 погибших

После нападения в гражданской зоне Аль-Мауси в Хани Йунис, расположенной в южной части полосы Газа, служба гражданской обороны сообщила о спасении и транспортировке 40 погибших и 60 раненых в ближайшие медицинские учреждения. По словам Махмуда Басала, спикера службы гражданской обороны, 15 человек все еще числятся пропавшими без вести. Он описал район как полностью исчезнувший, погребенный под песком и в глубоких ямах после Мауси-Хани Йунисской бойни.

Армия Израиля обвинила "террористические организации", базирующиеся в полосе Газа, в использовании гражданской и гуманитарной инфраструктуры, такой как обозначенная гуманитарная зона, для ведения насильственных действий против Израиля. Согласно утверждениям израильской армии, Хамас якобы содержал центр управления прямо в гуманитарной зоне в Хани Йунис.

Позже Израильская армия оспорила данные о жертвах, представленные властями полосы Газа, которые не совпадали с их данными. В ответ Хамас заявил, что в целевом районе не было боевиков и назвал заявление израильской армии "явной ложью", распространенной через Telegram.

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд осудил нападение и подчеркнул важность уважения к гуманитарным правам граждан, подчеркнув, что "граждане никогда не должны использоваться в качестве живого щита". Турция назвала убийство Израилем множества палестинцев "массовым убийством" и назвала его "военным преступлением".

Аль-Мауси был обозначен как убежище для граждан Израилем в начале войны в Газе. Многие палестинцы, перемещенные из-за конфликта, искали убежище там. Несмотря на это, Израильская армия время от времени проводит атаки в этом районе.

11-месячный конфликт между Израилем и Хамасом начался с жестокого нападения радикального исламского Хамаса на Израиль 7 октября прошлого года. Хамас и другие военизированные палестинские группы, по данным Израиля, ответственны за убийство 1205 человек и захват 251 заложника.

В ответ на нападение Хамаса Израиль начал широкомасштабные военные операции в полосе Газа. По данным Хамаса (неvérifiable), более 41 000 человек были убиты в палестинской территории с октября.

Во вторник министр обороны Израиля Галант заявил, что Хамас больше не является "военной организацией" в полосе Газа. По его словам, Хамас ведет партизанскую войну, в то время как Израиль продолжает преследовать террористов Хамаса и их лидеров.

США, Катар и Египет ведут переговоры о прекращении огня между Израилем и Хамасом, с возможностью освобождения всех заложников, удерживаемых в полосе Газа. Галант подчеркнул, что соглашение представит "стратегическую возможность" для усиления безопасности на всех фронтах.

Прямые переговоры между двумя конфликтующими сторонами застопорились. В то время как Хамас требует полного вывода Израиля из полосы Газа в рамках соглашения, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает на сохранении контроля в коридоре Филадельфии на границе между полосой Газа и Египтом.

Конфликт также обострился на Западном берегу, оккупированном Израилем с 1967 года. После начала войны между Израилем и радикальной исламской группой Хамас в полосе Газа в воскресенье jordанец на контрольно-пропускном пункте Алленби между Иорданией и Западным берегом убил трех израильских сотрудников безопасности. Jordанские власти открыли переход во вторник, хотя он оставался закрытым для грузового транспорта, согласно данным безопасности.

Европейский союз выразил обеспокоенность нарастающим насилием в полосе Газа и призвал к немедленному прекращению огня, заявив, что граждане должны быть защищены любой ценой. Европейский союз также призвал Израиль и Хамас к прямым переговорам для разрешения конфликта.

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