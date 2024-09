- Граничные колли способны запоминать слова в течение двух лет.

Собаки и чудеса памяти

Возможность удерживать информацию в течение длительного времени играет решающую роль в развитии языка, что делает изучение способностей животных к запоминанию названий объектов и их связей увлекательной темой. Об этом говорится в журнале "Биология Letters".

Распознавание нескольких названий объектов

Многие собаки быстро учатся командам типа "сидеть", "лежать" и "принеси". Некоторые даже понимают "Принеси мяч" - конкретное указание, связанное с объектом.

Однако некоторые собаки демонстрируют исключительные навыки памяти, считаясь талантливыми учениками (ТУ). Бордер-колли, известные своей работоспособностью и обучаемостью, часто попадают в эту категорию. Эти собаки могут распознавать названия сотен игрушек и принести ту, которую назвал хозяин.

Рико, звезда "Wetten, dass..?"

Покойный немецкий бордер-колли Рико прославился в 1999 году, показав способность связывать 77 слов с соответствующими игрушками в телешоу "Wetten, dass..?"

Ранее проводились исследования, показывающие, что ТУ могут быстро выучить новые названия объектов. Шесть собак из Норвегии, Испании, Бразилии, США, Нидерландов и Венгрии успешно выучили названия 11-12 новых игрушек за неделю. Это привлекло внимание любителей собак по всему миру.

Двухлетний эксперимент

Команда, возглавляемая Шани Дрор из Университета Эötvös Loránd в Будапеште, провела двухлетний эксперимент. Хозяевам было предложено держать выученные игрушки вне поля зрения собак. "Затем мы протестировали собак через два года, чтобы увидеть, помнят ли они названия игрушек", - сказал Дрор.

Три бордер-колли (Макс, Уиски и Гая) тестировались с 12 из оригинальных игрушек, а один (Сквалл) - с 11, и один (Рико) - с 5. Различное количество было связано с тем, что некоторые владельцы не смогли найти все объекты.

Награды и похвала

Во время теста владельцы помещали некоторые игрушки, а также предметы из обычной коллекции собаки в комнату, а затем ждали в соседней комнате, пока не попросят собаку принести определенную игрушку. Правильные ответы вознаграждались лакомствами и похвалой.

Исследователи наблюдали за поведением собак с помощью камер в обеих комнатах, транслируемых на онлайн-платформе. "После двух лет мы с трудом помнили названия игрушек, но не собак", - сказал Дрор. Четыре из пяти протестированных собак помнили от 60 до 75 процентов игрушек, которые они выучили два года назад.

"Собаки могут помнить события хотя бы в течение 24 часов и запахи в течение года", - объяснила Клаудиа Фугацца, глава исследовательской группы. "Теперь мы доказали, что по крайней мере некоторые талантливые собаки могут помнить слова в течение как минимум двух лет".

Исключительная обучаемость бордер-колли привлекает многих потенциальных владельцев, побуждая некоторых рассматривать возможность приобретения собаки этой пастушьей породы. Однако эксперты предупреждают, что высокие энергетические потребности этой породы делают ее неподходящей для новичков. Generous owners committed to engaging with the dog extensively and being energetic are ideal matches for Border Collies.

Otherwise, the breed's high work ethic and restlessness can lead to severe behavioral issues, turning a desired pet into a problematic one that leaves the owners feeling desperate.

Originally, Border Collies were used as herding dogs, particularly for sheep. However, their popularity soared after movies like "Babe, the Gallant Pig".

Присоединяйтесь к вызову

Команда Дрор является частью проекта "Вызов гениальной собаки", цель которого - изучить таланты собак с обширным словарным запасом. Владельцев собак с исключительно одаренными питомцами призывают принять участие в проекте по электронной почте - [email protected] - или через Facebook и Instagram.

Отчет Европейской комиссии может углубиться в когнитивные способности бордер-колли, учитывая их известную память и высокую обучаемость.

