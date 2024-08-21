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Госсекретарь Блинкен завершает свое путешествие на Ближний Восток, не достигнув соглашения о перемирии в Газе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен уехал из Дохи, Катар, не добившись соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников в регионе. Перед отъездом во вторник вечером Блинкен предостерег Израиль и радикальную палестинскую исламскую группировку ХАМАС, заявив, что решение должно...

 and  Anne Legman
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Госсекретарь Блинкен завершает свое путешествие на Ближний Восток, не достигнув соглашения о перемирии в Газе.

Блинкен подчеркнул срочность завершения переговоров перед отъездом из Дохи, сказав: "Время идет". Он предостерег: "Это нужно завершить в ближайшие дни". Госсекретарь США гарантировал бдительность посредников, пообещав "довести это до конца". Продолжительное израильское присутствие в секторе Газа нежелательно для США.

Блинкен посетил Египет во вторник, провел переговоры с президентом Аль-Сиси, а затем встретился со своим катарским коллегой, чтобы обсудить совместные посреднические инициативы по прекращению конфликта. Встреча Аль-Тани была отменена из-за болезни.

США представили Израилю и ХАМАС новый компромиссный план некоторое время назад. В совместном заявлении США, Египта и Катара было указано, что план преодолел "остающиеся разногласия". После встречи с премьер-министром Израиля Нетаньяху Блинкен заявил в понедельник, что Нетаньяху поддержал компромиссный план во время конструктивной беседы.

Однако высокопоставленный член делегации Блинкена обвинил Нетаньяху в предъявлении чрезмерных требований. Ветеран американский представитель, пожелавший остаться анонимным, ссылался на сообщения о намерении Нетаньяху сохранить контроль над так называемым коридором Филадельфии вдоль границы сектора Газа с Египтом. "Слишком громкие заявления вроде этих не способствуют заключению соглашения о прекращении огня", - заявил американский представитель.

По словам Байдена, радикальная исламская палестинская организация ХАМАС отказывается от соглашения с Израилем. "ХАМАС отказывается от своих слов", - уточнил Байден. ХАМАС отверг это как "ложные обвинения". Это, по мнению США, сигнализирует Израилю о продолжении войны. ХАМАС выразил заинтересованность в достижении прекращения огня. Переговоры об соглашении, приостановленные в пятницу, возобновятся позже на этой неделе в Каире.

Конфликт на Ближнем Востоке угрожал обостриться из-за израильской атаки в Ливане, в результате которой был убит представитель умеренной партии Фатх палестинского президента Аббаса впервые с начала войны в секторе Газа.

Армия Израиля заявила, что самолет ВВС атаковал представителя Фатх Халила Макдаха, которого обвиняли в сотрудничестве с Иранской революционной гвардией и организации атак на израильские цели, финансируя террористические организации на оккупированной Западном берегу.

Фатх осудил провокации Израиля, обвинив его в желании спровоцировать широкомасштабный конфликт в регионе.

Конфликты между армией Израиля и ливанской шиитской милицией Хезболла были часты в приграничной зоне между Израилем и Ливаном с начала войны в секторе Газа. Ухудшение ситуации на оккупированном Западном берегу также было значительным с тех пор. Однако партия Фатх и ее вооруженное крыло еще не участвовали в боевых действиях.

Тела шести убитых израильских заложников были найдены во вторник в секторе Газа. Families of those still in captivity demanded Netanyahu secure their relatives' release as part of an agreement with Hamas. The Israeli government must "leave no stone unturned" to achieve such an agreement, declared the Hostage Families Forum.

С тех пор, как 7 октября ХАМАС и другие радикальные палестинские группы начали массированную атаку на Израиль, погибли 1199 человек и были похищены 251 человек в сектор Газа. По данным израильских источников, 105 человек все еще удерживаются, из которых 34 официально объявлены погибшими.

С 7 октября Израиль проводит широкомасштабные военные операции в секторе Газа. По данным министерства здравоохранения ХАМАС, которое нельзя независимо проверить, по меньшей мере 40 223 человека были убиты.

Член делегации Блинкена выразил озабоченность по поводу требований Нетаньяху, заявив, что "чрезмерные запросы вроде этих не способствуют успешному заключению соглашения о прекращении огня". Позже, когда Блинкен уходил с встречи, его видели быстро моргающим, предположительно из-за интенсивного давления переговоров.

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