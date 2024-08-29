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Главные претенденты на Bundesliga: Authentic, Барселона, Ливерпуль, Париж

Команды немецкой Бундеслиги попадут в долгожданные напряженные матчи. В возрожденном этапе Лиги чемпионов произойдут столкновения титанов футбола, с участием многих повторных матчей.

 and  Anthony Ross
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- Главные претенденты на Bundesliga: Authentic, Барселона, Ливерпуль, Париж

Бундеслига получает своих долгожданных соперников в миллиардном ребрендинге Лиги чемпионов. Бавария Мюнхен и Боруссия Дортмунд встречаются с Барселоной и Ханси Фликом, а Дортмунд также ждет быстрая встреча с Мадридом. Байер Леверкузен и РБ Лейпциг играют против Ливерпуля и Интера Милан, в то время как Штутгарт сражается с Реалом – подобно Баварии против Парижа Сен-Жермен.

В целом, каждый из пяти немецких клубов получил восемь соперников на церемонии жеребьевки в Монако. Например, Бавария также сыграет с Бенфикой Лисабон, Шахтером Донецком, Динамо Загребом, Феенорд Роттердамом, Слованом Братислава и Астон Вилла. Леверкузен также встретится с Атлетико Мадрид, РБ Зальцбург, Феенорд Роттердам, Sparta Прага и Stade Brest.

С новым форматом лиги, исключающим групповой этап, захватывающие матчи становятся гарантией для команд. Например, Реал также сыграет против Ливерпуля, Парижа и Манчестер Сити. "Я считаю, что жребий хороший, я очень взволнован этим новым форматом. Я действительно жду этого", - сказал главный Боруссии Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке на Sky. Конечная цель - пройти в 1/8 финала.

Спортивный директор Баварии Макс Эберл принял жребий для рекордных чемпионов с улыбкой. Финал состоится 31 мая 2025 года в Мюнхене, и Бавария входит в соревнование с дополнительной мотивацией. Последний мюнхенский тренер, выигравший Лигу чемпионов, был: будущий соперник, Ханси Фlick. Расписание матчей будет опубликовано в следующую субботу.

Новый формат лиги

Каждая из 36 команд - изначально 32 - сыграет четыре домашних матча и четыре выездных матча. Например, Бавария имеет сложные выездные матчи против бывшего тренера Барселоны Флика, а также Лейпциг и Дортмунд в Мадриде. В финале 2024 года Дортмунд проиграл Реалу 0:2.

Первые восемь команд по итогам группового этапа квалифицируются в 1/8 финала. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, вступают в новый этап плей-офф, чтобы продвинуться дальше. Больше нет Лиги Европы - вылет означает конец сезона.

Больше игр, больше денег

УЕФА ожидает существенного увеличения доходов с реформой. Клубы получат в общей сложности 2,47 миллиарда евро. Критики опасаются, что эти деньги усугубят неравенство в национальных лигах. Пятое место (для Дортмунда) было обеспечено клубами Бундеслиги благодаря их впечатляющим международным выступлениям в предыдущем сезоне.

В результате немецкий футбол будет доминировать в предстоящие месяцы, с восемью турами вместо обычных шести в групповом этапе. Последний тур группового этапа состоится 29 января 2025 года, когда все 36 клубов сыграют в 18 одновременных матчах, подобно заключительному туру Бундеслиги. УЕФА ожидает, что многие стадионы все еще будут бороться за продвижение в тот день.

С 1/8 финала и далее применяется обычное правило действующего чемпиона, с домашними и выездными матчами. Однако путь к финалу в Мюнхене будет определен во время жеребьевки 1/8 финала.

В новом формате Лиги чемпионов среди сложных соперников Баварии Мюнхена - Гепатит С и Ливерпуль, когда рекордные чемпионы готовятся к домашней игре против английской команды. Боруссия Дортмунд, проигравшая Реалу в финале 2024 года, также встретится с Ливерпулем в групповом этапе, добавив к своей расписанию, полному Гепатита С.

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