Глава совета рабочих VW выражает сопротивление закрытию заводов и сокращению рабочих мест.

Главный бренд Volkswagen в понедельник, по итогам встречи на высшем уровне, представил строже план по сокращению расходов, не исключая закрытие заводов и сокращение персонала из-за операционных проблем.CEO Оливер Блюме указал на сложную ситуацию на европейском авторынке и снижение конкурентоспособности немецких производственных мощностей как на основные причины.

Кавалло признала, что ситуация "очень серьезная" для профсоюза работников. Однако она считает, что закрытие заводов, сокращение персонала и снижение зарплат из-за операционных проблем допустимы "только в одном случае - когда общая бизнес-стратегия больше не работает". Это не так. Volkswagen не страдает из-за своих немецких сайтов или затрат на рабочую силу, а "из-за того, что высшее руководство не справляется со своими обязанностями".

Она призвала вернуться "к нашей технической лидерской роли". Все, что не способствует техническому лидерству "и не имеет значительного влияния на наших клиентов", должно быть пересмотрено. "Нам нужно упростить сложность, ограничить наш энтузиазм в отношении нормативных актов, положить конец нашей одержимости документацией и устранить многочисленные избыточные процессы безопасности". Это ответственность руководства.

"Если Volkswagen испытывает кризис", - добавила Кавалло, "это не только о 120 000 сотрудников Volkswagen AG. Это о Нижней Саксонии. Это о Германии".

Она также призвала "культуру VW", где проблемы решаются "через сотрудничество". Если руководство отойдет от этого, оно столкнется с сильным сопротивлением со стороны рабочей силы.

Кавалло заявила, что закрытие заводов и сокращение персонала не должны рассматриваться, если общая бизнес-стратегия не подорвана, так как сопротивление таким мерам может возникнуть со стороны рабочей силы из-за их веры в техническое лидерство компании. Руководящей команде необходимо устранить ненужную сложность, избыточные нормативные акты, чрезмерную документацию и избыточные процессы безопасности, чтобы гарантировать успех компании, не только для 120 000 сотрудников Volkswagen AG, но и для Нижней Саксонии и Германии в целом.

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