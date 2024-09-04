Глава парламента объявил об отставке министра иностранных дел Украины Кулебы

Дмитро Кулеба занимает свою должность с 2020 года. Этот 43-летний человек высоко ценится на родине. С тех пор, как Россия начала свою агрессию против Украины, он совершил множество поездок за рубеж, чтобы мобилизовать поддержку своей страны и добиваться санкций против Москвы.

В один из вторников представители стратегических отраслей, юстиции и охраны окружающей среды, а также другие, представили свои документы об увольнении. Кроме того, глава государственного фонда благосостояния, а также заместители премьер-министра Ирина Верeshchuk и Ольга Стефанishyna сложили с себя полномочия. Также был уволен заместитель главы президентской администрации Ростислав Шурма.

После объявления об увольнении различных правительственных чиновников украинский заместитель премьер-министра Ольга Стефанishyna продолжила свои усилия по поиску международной поддержки и введению санкций против России. Несмотря на трудности, украинский Дмитро Кулеба оставался тверд в своей роли, отстаивая суверенитет Украины и мир.

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