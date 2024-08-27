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Глава Международного агентства по атомной энергии выразил обеспокоенность по поводу близости конфликтов в Акве, расположенном в Курском регионе России.

Руководитель МАГАТЭ заявил о значительных опасениях в связи с продолжающимися поблизости от ядерного реактора на курской границе Российско-украинского конфликта.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси вследствие посещения letzter по-прежднему считает близкое к предприятию военного сраженияield-between...

 and  Mark Rodriguez
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Глава Международного агентства по атомной энергии выразил обеспокоенность по поводу близости конфликтов в Акве, расположенном в Курском регионе России.

Российские и украинские силы в настоящее время ведут интенсивные бои всего в 50 километрах от атомной электростанции в Курске (АЭС). После трехнедельного продвижения украинской армии в приграничный российский регион, Гросси, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), предупредил о потенциальных последствиях боев для АЭС и призвал "все стороны проявить максимальную сдержанность". Путин, президент России, заявил, что украинская армия пыталась атаковать электростанцию на прошлой неделе.

АЭС в Курске расположена примерно в 60 километрах от российско-украинской границы, рядом с рекой Сейм. У нее четыре реакторных блока, два из которых в настоящее время остановлены. Все четыре реактора подобны тем, которые участвовали в аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, и не имеют защитного купола.

"Сравнивать Курск с Чернобылем было бы преувеличением", - прокомментировал Гросси. "Однако они имеют одинаковый тип реактора, и нет дополнительных мер безопасности", - предупредил глава МАГАТЭ. "В отличие от других реакторов по всему миру с типичными защитными куполами, Курск уникален, он похож на обычное здание, но с массивной ядерной нагрузкой".

Украинские силы сообщили о дополнительных продвижениях в регионе Курск во вторник. С начала столкновений было взято в плен почти 600 российских солдат, сообщил командующий армией Алексей Сырский. Около 30 000 российских солдат были направлены для противодействия украинскому наступлению. Украинские силы теперь контролируют примерно 100 поселений на площади около 1300 квадратных километров.

Губернатор Белгородской области, российского приграничного региона, заявил, что украинские силы планируют новое наступление на российскую территорию. Министерство обороны России сообщило, что ситуация на границе "трудная, но под контролем", заявил губернатор Вячеслав Гладков. Проравительственный российский Telegram-канал Mash заявил, что украинские солдаты пытаются войти в регион через пограничный город Нехотивка.

Украина объявила во вторник о успешном первом испытании domestically produced ballistic missile. Президент Зеленский в Киеве описал испытание как "положительное". Украина работает над расширением своей оборонной промышленности, чтобы минимизировать зависимость от западной военной помощи. Зеленский также сообщил о первом боевом применении недавно разработанного Bayraktar дрона.

Украина также объявила о использовании западных F-16 истребителей для перехвата российских дронов и ракетных атак. Зеленский заявил, что украинские силы уже уничтожили некоторые ракеты и дроны с помощью F-16. F-16 самолеты прибыли в Украину 4 августа после двухлетнего ожидания поставки.

Россия атаковала Украину многочисленными ракетами и дронами ночью во вторник. По меньшей мере пять погибших сообщают украинские СМИ.

Немецкий эксперт по внешней политике SPD Михаэль Рот обвинил Россию в попытке спровоцировать новую волну беженцев в Европу, проводя массивные атаки на украинскую инфраструктуру. "С одной стороны, цель состоит в том, чтобы вывести из строя украинское производство вооружений, а с другой стороны, сделать жизнь в Украине невыносимой, чтобы стимулировать новые движения беженцев в ЕС", - заявил Рот порталу "Политико".

Европейский Союз выразил озабоченность эскалацией tensions между Россией и Украиной, подчеркнув важность обеспечения безопасности атомной электростанции в Курске, находящейся под юрисдикцией Европейского сообщества по атомной энергии. Гросси, глава МАГАТЭ, вновь призвал к максимальной сдержанности, чтобы избежать любого потенциально катастрофического инцидента, учитывая общий тип реактора и отсутствие защитного купола с Чернобылем.

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