Глава Федеральной резервной системы США Пауэлл обещает снизить ключевые процентные ставки.

Глава Федрезерва заявил: "Я вижу, что инфляция движется к стабильной отметке в 2%". Финансовое учреждение установило 2% в качестве своей целевой инфляции. В результате существенно повышенной инфляции они увеличили процентные ставки до 5,25% - 5,5% к июлю 2023 года, что является самым высоким уровнем за 23 года, и с тех пор поддерживают его на этом уровне.

В последнее время инфляция в стране находится на понижательной динамике, достигнув самого низкого уровня за три с лишним года в июле. Согласно индексу потребительских цен, опубликованному Министерством труда в Вашингтоне, цены на товары и услуги выросли на 2,9% в годовом исчислении. В отличие от июньского годового роста индекса потребительских цен на 3,0%, рост в мае был существенным и составил 3,3%.

В свете текущего снижения инфляции Федеральная резервная система может рассмотреть вопрос о снижении процентной ставки для стимулирования экономического роста. Несмотря на снижение инфляции, процентная ставка остается на самом высоком уровне за 23 года в результате предыдущих усилий по борьбе с инфляцией.

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