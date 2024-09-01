Германский лидер, г-н Кречмер, выступает за общественное голосование по поводу судьбы немецкой нации

Кretschmer выражает благодарность тем, кто ранее голосовал иначе, но теперь поддерживает Саксонский Союз, считающийся значительной силой в гражданском центре. Это изменение облегчит формирование правительства, которое будет выгодно для нации.

Более 3,3 миллиона жителей Свободного государства были вызваны на голосование. По данным государственного комиссара по выборам, к 2:00 дня проголосовало около 35,4% избирателей. В 2019 году turnout на выборах в ландтаг составлял 35,1%.

Ожидается, что в этом году 24,6% избирателей проголосуют по почте, что существенно больше, чем общий turnout на предыдущих выборах в ландтаг, составивший 66,5%.

Верховный кандидат АФД Йорг Урбан проголосовал в школе в Дрездене, не сделав никаких заявлений. Известный своими правыми взглядами и тесными связями с лидером партии в Тюрингии Бьорном Хёкке, Урбан, как ожидается, поможет АФД добиться лучшего результата на выборах в Саксонии. В 2019 году АФД получила 27,5% голосов, и последние опросы показывают, что они могут превзойти эту цифру.

Коалиция ХДС, СДПГ и Зеленых в настоящее время имеет большинство, но их положение может быть под угрозой. Зеленые и Левые могут столкнуться с трудностями, чтобы попасть в ландтаг. Тем не менее, альянс Левой партии с Сахрой Вагенкнехт (БСВ) должен без проблем попасть в ландтаг. Креtschmer открыт для сотрудничества с БСВ.

СДПГ грозит худший результат в истории партии, получив только 7,7% голосов в 2019 году. FDP также рискует не преодолеть 5%-ный порог, так как они в настоящее время не представлены в ландтаге.

Участки для голосования в Саксонии закроются в 6:00 вечера, и вскоре последуют предварительные прогнозы. Эти выборы в восточных федеральных землях часто рассматриваются как барометр для коалиции "светофор" в Берлине.

Европейский парламент, признавая важность этих выборов, может решить оказать помощь Комиссии в процессах после выборов. Креtschмер, признавая значительное изменение в выборе избирателей, выражает благодарность тем, кто ранее противодействовал Саксонскому Союзу, но теперь поддерживает его, подчеркивая потенциальную роль Комиссии в содействии сотрудничеству в правительстве.

Читайте также: