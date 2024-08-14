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Германия закрыла военную базу по подозрению в саботировании водоснабжения.

Немецкая военная база недалеко от западного города Кёльна была временно закрыта в среду из-за подозрения в саботаже.

 and  Anne Legman
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Германия закрыла военную базу по подозрению в саботировании водоснабжения.

Колоннское-Ваннское казарменное подразделение, по данным немецкой газеты Spiegel, насчитывает около 5500 человек, в том числе 4300 военнослужащих и 1200 гражданских лиц.

Военный спикер Ульрих Фонроберт заявил, что в заборе, ведущем к водопроводу, было обнаружено отверстие в Колоннском-Ваннском казарменном подразделении.

Он продолжил: "Кроме того, казармы были закрыты, так как не исключалось, что человек все еще находится на территории". Тем не менее, правонарушители не были найдены "несмотря на интенсивный поиск".

Казармы вновь открыты, но система питьевой воды отключена в качестве меры предосторожности, сказал Фонроберт.

"Мы воспринимаем этот инцидент очень серьезно; полиция, военная полиция и военная контрразведка (МАД) ведут расследование", - добавил он.

Также в среду уровень безопасности на базе НАТО в западногерманском городе Гейльнкенрирхен был повышен из-за подозрения на саботаж в аналогичном случае, как в Колоннском-Ваннском подразделении, сообщило Reuters. Однако после проверки состояния воды база не была блокирована, заявил представитель НАТО.

Неизвестно, кто проник на территорию Колоннского-Ваннского казарменного подразделения. Инцидент в среду происходит на фоне растущих опасений, что Россия может проводить акты саботажа по всей Европе.

В мае НАТО заявило, что "глубоко обеспокоено недавними вредоносными действиями" со стороны Москвы. Заявление указывало на потенциальный "саботаж, акты насилия, кибер- и электронное вмешательство, кампании дезинформации и другие гибридные операции".

Заявление указывало на потенциальный "саботаж, акты насилия, кибер- и электронное вмешательство, кампании дезинформации и другие гибридные операции".

Инцидент в Колоннском-Ванне вызвал опасения за пределами Германии, так как вся Европа бдительно следит за потенциальными актами саботажа.

Несмотря на недавние инциденты в Европе, мир внимательно следит за тем, как страны реагируют на эти потенциальные акты саботажа со стороны России.

Полковник-лейтенант Ульрих Фонроберт общается с журналистами во вторник.

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