Германия вызывает недовольство среди своих европейских коллег, усиливая пограничный контроль на всех сухопутных границах.

Начиная со следующей недели, Германия также введет строгий внутренний контроль на границах с Австрией, Швейцарией, Чехией, Польшей, а также Францией, Люксембургом, Нидерландами, Бельгией и Датой.

Согласно заявлению Министерства внутренних дел, Германия получит право запрещать въезд на все сухопутные границы. Первоначально эти меры будут действовать в течение шести месяцев.

Это свидетельствует о значительном изменении позиции Германии по спорному вопросу иммиграции за последние годы.

Во время миграционного кризиса 2015-2016 годов правительство Германии во главе с Ангелой Меркель приняло более миллиона новых иммигрантов. Однако в настоящее время Германия присоединяется к другим европейским странам в ужесточении правил из-за роста оппозиции ультраправых.

Изменения последовали после того, как Германия и Кения согласовали соглашение о контролируемой миграции в пятницу, при этом Берлин обязался принять квалифицированных и полуквалифицированных кенийских рабочих.

Министр внутренних дел Нэнси Фэзер объявила в публичном заявлении, что Германия усиливает внутреннюю безопасность реальными действиями и придерживается твердой позиции против нелегальной иммиграции.

Она намекнула, что целью является защита немецких граждан от угроз, связанных с исламистским терроризмом и серьезной трансграничной преступностью.

Это решение вызвало озабоченность по поводу применимости Европейского союза и критику со стороны соседних стран Германии.

Германия принадлежит к зоне безвизового передвижения Шенгена. Согласно регламентам ЕС, члены могут восстановить контроль на внутренних границах в случае серьезной угрозы общественному порядку или внутренней безопасности. Однако такие меры должны быть крайней мерой.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ужесточение контроля на сухопутных границах неприемлемо для Польши, и Варшава запросила экстренное совещание со всеми заинтересованными сторонами. tanto Греция, как и Австрия, заявили, что не примут мигрантов, отказанных Германией.

В самой Германии Совет по миграции выразил обеспокоенность тем, что план может нарушить законодательство ЕС.

"Цель возвращения (беженцев), ищущих защиты на границах Германии, представляет собой опасную форму популизма в дебатах о миграционной политике", - говорится в заявлении, призывающем к разумному обсуждению миграционной политики в Европе.

Правительство Германии, возглавляемое канцлером Олафом Шольцем, побудило действовать против неконтролируемой иммиграции после критики своего бездействия.

Политика иммиграции Германии ужесточилась за последние годы из-за роста числа прибытий, в частности из Ближнего Востока и Украины, а также терактов, совершаемых исламистскими экстремистами.

Коалиционное правительство принимает меры, чтобы противодействовать растущей ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АфД), которая занимает крайне антииммигрантскую и антиисламскую позицию.

Новый пакет безопасности был запущен в ответ на смертельное нападение в Солingen 23 августа, в результате которого трое человек были убиты ножом.

Подозреваемый был опознан как 26-летний сирийский мужчина, связанный с ИГИЛ, которого ранее планировалось депортировать.

Строгий контроль границ, введенный Германией, не только повлияет на соседние страны в Европе, но и будет иметь последствия для миграционных потоков по всему миру.

Изменение политики иммиграции Германии внимательно следят другие страны в зоне безвизового передвижения Шенгена, а также в глобальном контексте миграционных паттернов и политики.

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