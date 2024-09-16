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Германия вызывает недовольство среди своих европейских коллег, усиливая пограничный контроль на всех сухопутных границах.

Германия планирует усилить безопасность границ на всех наземных пунктах въезда, что является частью всеобъемлющей стратегии ограничения миграции, влияющей на расширенную свободу транзита, reconocida как Зона Шенгена.

 and  Wendy Allen
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10 сентября пограничная полиция Германии проводит тщательные проверки транспортных средств на...
10 сентября пограничная полиция Германии проводит тщательные проверки транспортных средств на границе с Польшей

Германия вызывает недовольство среди своих европейских коллег, усиливая пограничный контроль на всех сухопутных границах.

Начиная со следующей недели, Германия также введет строгий внутренний контроль на границах с Австрией, Швейцарией, Чехией, Польшей, а также Францией, Люксембургом, Нидерландами, Бельгией и Датой.

Согласно заявлению Министерства внутренних дел, Германия получит право запрещать въезд на все сухопутные границы. Первоначально эти меры будут действовать в течение шести месяцев.

Это свидетельствует о значительном изменении позиции Германии по спорному вопросу иммиграции за последние годы.

Во время миграционного кризиса 2015-2016 годов правительство Германии во главе с Ангелой Меркель приняло более миллиона новых иммигрантов. Однако в настоящее время Германия присоединяется к другим европейским странам в ужесточении правил из-за роста оппозиции ультраправых.

Изменения последовали после того, как Германия и Кения согласовали соглашение о контролируемой миграции в пятницу, при этом Берлин обязался принять квалифицированных и полуквалифицированных кенийских рабочих.

Министр внутренних дел Нэнси Фэзер объявила в публичном заявлении, что Германия усиливает внутреннюю безопасность реальными действиями и придерживается твердой позиции против нелегальной иммиграции.

Она намекнула, что целью является защита немецких граждан от угроз, связанных с исламистским терроризмом и серьезной трансграничной преступностью.

Это решение вызвало озабоченность по поводу применимости Европейского союза и критику со стороны соседних стран Германии.

Германия принадлежит к зоне безвизового передвижения Шенгена. Согласно регламентам ЕС, члены могут восстановить контроль на внутренних границах в случае серьезной угрозы общественному порядку или внутренней безопасности. Однако такие меры должны быть крайней мерой.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ужесточение контроля на сухопутных границах неприемлемо для Польши, и Варшава запросила экстренное совещание со всеми заинтересованными сторонами. tanto Греция, как и Австрия, заявили, что не примут мигрантов, отказанных Германией.

В самой Германии Совет по миграции выразил обеспокоенность тем, что план может нарушить законодательство ЕС.

"Цель возвращения (беженцев), ищущих защиты на границах Германии, представляет собой опасную форму популизма в дебатах о миграционной политике", - говорится в заявлении, призывающем к разумному обсуждению миграционной политики в Европе.

Правительство Германии, возглавляемое канцлером Олафом Шольцем, побудило действовать против неконтролируемой иммиграции после критики своего бездействия.

Политика иммиграции Германии ужесточилась за последние годы из-за роста числа прибытий, в частности из Ближнего Востока и Украины, а также терактов, совершаемых исламистскими экстремистами.

Коалиционное правительство принимает меры, чтобы противодействовать растущей ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АфД), которая занимает крайне антииммигрантскую и антиисламскую позицию.

Новый пакет безопасности был запущен в ответ на смертельное нападение в Солingen 23 августа, в результате которого трое человек были убиты ножом.

Подозреваемый был опознан как 26-летний сирийский мужчина, связанный с ИГИЛ, которого ранее планировалось депортировать.

Строгий контроль границ, введенный Германией, не только повлияет на соседние страны в Европе, но и будет иметь последствия для миграционных потоков по всему миру.

Изменение политики иммиграции Германии внимательно следят другие страны в зоне безвизового передвижения Шенгена, а также в глобальном контексте миграционных паттернов и политики.

Немецкий полицейский демонстрирует табличку со словом 'Halt, Polizei', пристально наблюдая за транспортными средствами, приближающимися к границе между Германией и Польшей.

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