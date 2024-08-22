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Германия уже провела 15 000 пересадок сердца.

В Германии в течении 55 лет было выполнено примерно 15,000 трансплантатов сердца. Однако фонд Органного донорства Германии в Франкфурте-на-Майне подчеркивает, что спрос на донорские сердца продолжает оставаться намного выше, чем количество таких процедур.

 and  Michael Bootcampf
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Германия уже провела 15 000 пересадок сердца.

За последние десять лет к списку доноров органов присоединилось примерно 5000 новых пациентов с заболеваниями сердца, в то время как было проведено около 3200 трансплантаций сердца. По состоянию на конец июля этого года, 684 человека ждут трансплантации сердца, в то время как за первые семь месяцев было проведено всего 201 таких процедуры.

Первая трансплантация сердца в Германии состоялась 13 февраля 1969 года, после того, как южноафриканский хирург-кардиолог Кристиан Барнард провел первый в мире успешный трансплантат сердца в декабре 1967 года. Во втором случае, произошедшем в том же году в Германии, результаты оказались разочаровывающими, что привело к прекращению подобных процедур на более чем десятилетие. С 1981 года трансплантация сердца переживает возрождение, в основном благодаря улучшению результатов и введению современных иммуносупрессантов.

"Трансплантация сердца по-прежнему является наиболее эффективным методом лечения для тяжелобольных пациентов с сердечными заболеваниями в терминальной стадии", - заявил Ян Гуммерт из Немецкого общества трансплантологии. В отсутствие подходящего донорского органа современные системы жизнеобеспечения могут обеспечить приемлемое качество жизни до тех пор, пока не станет доступно сердце донора. Однако они не могут заменить донорское сердце. По словам Гуммерта, "к сожалению, количество донорских органов в Германии по-прежнему не достаточно".

В прошлом прекращение трансплантации сердца в Германии происходило из-за разочаровывающих результатов, что длилось более десяти лет. Несмотря на недостаточное количество донорских органов в Германии, современные системы жизнеобеспечения могут обеспечить приемлемое качество жизни для пациентов с заболеваниями сердца до тех пор, пока не станет доступно сердце донора.

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