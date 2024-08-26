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Главные темыНовостиЦентральная Африка

Германия предоставляет вакцины Mpox пострадавшим странам

Медицинские эксперты все чаще обеспокоены вспышкой случаев оспы обезьян, с заметным увеличением в Центральной Африке. Германия усиливает свою помощь в ответ.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
Чтобы остановить распространение оспы обезьян, странам требуется срочный доступ к вакцинации.
Чтобы остановить распространение оспы обезьян, странам требуется срочный доступ к вакцинации.

- Германия предоставляет вакцины Mpox пострадавшим странам

Германия распространяет 100 000 доз вакцины против оспы обезьян среди пострадавших африканских наций. Эта партия будет взята из запасов вооруженных сил страны, как подтвердил представитель правительства Штефан Хебestreит в Берлине. В будущем Германия планирует сотрудничать с Африканским союзом и европейскими союзниками для создания местственных возможностей производства вакцины. Способ распределения вакцины в пострадавшие регионы еще не определен.

Германия также оказывает финансовую помощь и экспертную поддержку через Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) странам, таким как Демократическая Республика Конго. Стало известно, что портативная лаборатория для идентификации вирусов будет отправлена в Демократическую Республику Конго, а специалисты будут обучены распознавать симптомы и информировать население о профилактических стратегиях.

ВОЗ недавно объявила самый высокий уровень тревоги в ответ на вспышки оспы обезьян в Африке и появление потенциально более опасного варианта. Кроме Демократической Республики Конго, с этой проблемой также сталкиваются Бурунди и соседние страны.

Германия рассматривает возможность расширения своей вакцинальной помощи на другие страны Центральной Африки, учитывая продолжающиеся вспышки оспы обезьян в регионе. Среди нуждающихся в помощи стран - Бурунди, соседняя с Демократической Республикой Конго.

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