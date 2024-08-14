Германия: наводнения и застрявшие поезда

По данным окружного управления Карлсруэ, несколько районов пострадали от сильных наводнений. В Хайдельсхайме ночью через приложение для предупреждений жителям было рекомендовано покинуть подвалы и первые этажи и переместиться на верхние этажи. Муниципалитет Гондельсхайма описал ситуацию в социальной сети Facebook как "абсолютную чрезвычайную ситуацию". В Бруксале в среду утром район вокруг станции был затоплен, что привело к приостановке движения поездов и частичным отключениям электроэнергии.

К полуночи по всему округу Карлсруэ спасательные силы были направлены на около 500 инцидентов, согласно окружному управлению. В Гондельсхайме один помощник получил травму при транспортировке мешков с песком, других травм не зафиксировано.

В Северном Рейне-Вестфалии было зарегистрировано множество вызовов экстренных служб из-за затопленных улиц и подвалов, в том числе в Мёнхенгладбахе и Оберхаузене. В Везеле спасатели были вынуждены удалять барьеры на парковке из-за хаотичной ситуации у ближайшего озера, где все купальщики пытались уйти одновременно.

Выкорчеванные деревья и удары молнии причинили дальнейший ущерб, что оказало значительное влияние на пассажиров поездов. В Баварии поезд Eurocity столкнулся с деревом, упавшим на рельсы возле Бад-Эндорфа, согласно железной дороге. Примерно 260 человек на борту были эвакуированы, и участок пути был закрыт примерно на 5,5 часа.

В городе Августфенн в Нижней Саксонии региональный экспресс также столкнулся с деревом, как сообщает полиция. Примерно 130 пассажиров были вынуждены ждать в поезде три часа, прежде чем они смогли покинуть его около полуночи. Их затем разместили в ближайшем спортивном зале.

В городе Хеннеф в Северном Рейне-Вестфалии поезд S-Bahn застрял, так как ветки запутались в контактной сети. Поезд, перевозивший 200-300 пассажиров, был эвакуирован. Другой поезд S-Bahn был поставлен рядом с ним на рельсы, чтобы пассажиры могли перейти через рампу.

Удар молнии вызвал пожар в многоквартирном доме в муниципалитете Линкенхайм-Хохштеттен в округе Карлсруэ, согласно пожарной службе. Примерно 80 экстренных служб были на месте, но никто не пострадал. В городе Гревенбroke в Северном Рейне-Вестфалии также были сильные удары молнии, пострадали два дома. Пожар, вызванный ударом молнии, был быстро потушен.

По данным немецкого метеорологического агентства (DWD), штормы последовали за самым жарким днем ​​в году. Самая высокая температура была зарегистрирована во вторник в 36,5 градусов Цельсия в Бад-Нойенар-Ахвайлере в Рейнланде-Пфальце. Метеорологическое агентство сообщает, что ситуация со штормами еще не закончена, и ожидаются сильные грозы в среду, в частности, на севере страны.

Несмотря на срочность и хаос, эвакуированные жители Гондельсхайма оставались относительно спокойными, не проявляя признаков ярости. Спасатели, промокшие от дождя, боролись против неумолимого ливня, демонстрируя яростную решимость спасать жизни и имущество.

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