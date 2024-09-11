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Футуристический ИИ, энергия и свет: прогнозируемые затраты на предстоящие инициативы

Три группы были выбраны в качестве претендентов на немецкую премию инноваций, которые фокусируются на передовых технологиях, таких как искусственный интеллект и энергоэффективность.

 and  Carmen Simpson
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Получение номинации на Немецкую будущую премию уже является заслуженным признанием
Получение номинации на Немецкую будущую премию уже является заслуженным признанием

- Футуристический ИИ, энергия и свет: прогнозируемые затраты на предстоящие инициативы

Умные фары, воображение ИИ и энергоэффективные чипы борются за премию Германии по инновациям 2024 года. Три команды представили свои готовые к рынку инновации, все претендующие на награду, в Германском музее в Мюнхене. Команды происходят из Баварии, Берлина, Северного Рейна-Вестфалии и Саксонии. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручит премию в размере €250,000 27 ноября в Берлине.

Фары становятся умнее

Компания Osram International GmbH из Регенсбурга и Институт надежности и микроинтеграции (IZM) Фраунгофера из Берлина создали "умный свет" в виде программируемых пикселей LED, которые обеспечивают настраиваемое освещение.

Одно из применений: фара, которая не слепит встречных водителей за счет интеллектуального распределения света. Кроме того, она наносит дорожные символы, например, снежинку в неблагоприятных условиях. Это закладывает основу для проектов в области дополненной реальности (AR).

ИИ-графика для всех

Университет Людвига-Максимилиана в Мюнхене создал "Безопасное распространение", ИИ, который преобразует команды в визуальные образы. Чтобы продвигать технологическое равенство, программное обеспечение является открытым исходным кодом и не патентовано.

Для проекта Будущей премии профессор Бьорн Оммер из LMU сотрудничает с компанией Nyris GmbH из Дюссельдорфа, предлагающей возможности визуального поиска. С помощью Безопасного распространения можно генерировать фотографически реалистичные изображения из наборов данных о конструкциях. Это упрощает идентификацию дефектных компонентов в технических установках.

Энергоэффективный чип для ветряных турбин и поездов

Компания Infineon Technologies AG из Мюнхена в сотрудничестве с Техническим университетом в Цвиккау разработала модуль силовой полупроводниковой техники, который плавно, быстро и оптимально переключает мощность в высоковольтных классах, ведущий энергетический переход. Энергосберегающий чип из кремния с инновационной технологией контактов из меди может использоваться в местах, требующих быстрой регулировки мощности.

Признание за инновационные достижения

Умные фары Osram International GmbH и Фраунгофер IZM могут потенциально получить признание в категории "Награды и почести" за их значительные contributions к безопасности дорожного движения и интеграции технологии AR.

Инновации в области ИИ и энергоэффективности

Сотрудничество Infineon Technologies AG и Технического университета в Цвиккау по энергоэффективным чипам также представляет сильный случай для признания в категории "Награды и почести", демонстрируя свои значительные contributions в области возобновляемой энергии и технологий, связанных с высоким напряжением.

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