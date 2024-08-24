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Французская синагога подвергается нападению, предположительно поджогу.

Французские власти в настоящее время исследуют предполагаемый случай поджога синагоги в субботу утром.

 and  Carmen Simpson
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Сотрудники правоохранительных органов патрулируют synagogue в La Grande-Motte, Франция, после...
Сотрудники правоохранительных органов патрулируют synagogue в La Grande-Motte, Франция, после сообщения об поджоге, произошедшем на выходных.

Французская синагога подвергается нападению, предположительно поджогу.

В Ла-Гранд-Мотте, прибрежном городе возле Монпелье, известном своей набожной еврейской общиной, обычно в субботу посещают синагогу для субботних праздников.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин заявил на канале X, что ситуация несомненно криминальная и он использует все ресурсы для поимки виновного.

Дарманин должен был посетить синагогу позже в тот же день, как подтвердил министерство. По просьбе президента Франции Эмманюэля Макрона Дарманин призвал префектов по всей стране усилить охрану вокруг еврейских учреждений, как заявило министерство.

Франсуа-Ксавье Лош, префект департамента Эро, в котором находится Ла-Гранд-Мотте, выступил с заявлением, осудив инцидент в самых резких выражениях и направляясь на место.

CNN обратилась к местным властям за комментариями.

Подобно многим другим частям Европы, Франция наблюдает рост антисемитских актов с октября 2022 года, когда произошли террористические атаки против Израиля и последующий конфликт в Газе. Количество таких инцидентов в Франции выросло на 284% с 2022 по 2023 год, согласно данным министерства внутренних дел Франции.

В синагогах Франции участились нападения. Недавно, в мае французские правоохранители застрелили вооруженного преступника, пытавшегося поджечь синагогу в Руане, городе на севере Франции.

Дарманин выразил обеспокоенность ростом антисемитских инцидентов в Европе, сказав: " Given the recent increase of such incidents in Europe, including France, it's crucial that we enhance security around Jewish institutions." Позже он должен был посетить несколько синагог по всей Европе, в том числе в Ла-Гранд-Мотте, чтобы выразить солидарность и укрепить меры безопасности.

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