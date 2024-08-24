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Фейзер выражает глубокий шок от "тяжелого нападения" в Солингене.

После инцидента со стиayahением в Золингене немецкий министр внутренних дел Наденька Фюрзер (СДПГ) и другие видные политики выразили глубокое потрясение. "Нападение на городской фестиваль в Золингене глубоко шокировало нас", - заявила Фюрзер в субботу утром. "Мы скорбим о людях, трагически...

 and  Alex Stellmacher
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Сотрудники правоохранительных органов обес­пе­чи­ва­ют места проведения нападения в Солингене
Сотрудники правоохранительных органов обес­пе­чи­ва­ют места проведения нападения в Солингене

Фейзер выражает глубокий шок от "тяжелого нападения" в Солингене.

Прошлой пятницей вечером неизвестный агрессор совершил кровавое нападение на нескольких человек ножом в центре города Золинген во время фестиваля. По заявлению полиции, трое человек погибли, а к утру субботы число пострадавших возросло до восьми, пятеро из которых получили тяжелые ранения. Подозреваемый все еще на свободе, что вызвало масштабную охоту за ним со стороны властей. Представитель Дюссельдорфа, столицы земли, классифицировал это происшествие как "нападение". В отличие от слухов в СМИ, полиция опровергла утверждения о том, что это было названо "террористической атакой".

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фэзер заявила: "Наши службы безопасности делают все возможное, чтобы поймать нападавшего и выяснить мотивы атаки. Полиция Северного Рейна-Вестфалии имеет полную поддержку федерального правительства. Я поддерживаю постоянную связь с министром внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Гербертом Рёлем и нашими службами безопасности по этому вопросу".

Ее коллега по здравоохранению Карл Лаутербах (СДПГ) написал в ночное время в мессенджере X: "Надеюсь, что медицинские службы смогут спасти оставшихся пострадавших, и полиция поймает подонка, ответственного за это подлое нападение".

Сопредседатель партии "Зеленых" Рикарда Ланг выразила шок по поводу "печальных новостей из Золингена, где люди веселились и были жестоко убиты". Сопредседатель АФД Алиса Вайдель назвала инцидент "терактической атакой", добавив: "Надеемся, что преступник будет пойман как можно скорее".

Местная полиция мобилизует все ресурсы для поимки подозреваемого, как заявил министр внутренних дел Нэнси Фэзер. Несмотря на то, что сопредседатель АФД Алиса Вайдель назвала это "терактической атакой", заявление полиции сохраняет, что это "нападение", а не терактическая атака.

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