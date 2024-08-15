Фейзер критикует климатические протесты в аэропортах

На аэропортах, подобных Берлин-Бранденбургу и Штутгарту, утром двое активистов приклеили себя к каждому из этих мест, но не на взлетно-посадочные полосы. Они требовали соглашения об отказе от ископаемых видов топлива. Полиция задержала их. В Кёльн-Бонне были отменены восемь взлетов и восемь посадок, а в Нюрнберге - один рейс. Работа аэропортов в Берлине и Штутгарте не была нарушена.

"Эти активисты не только рискуют своими жизнями, но и подвергают опасности других", - критиковала Фаэсер. Она добавила, "Мы предложили строгие наказания. Мы также требуем от аэропортов значительно улучшить меры безопасности".

Фаэсер выразила озабоченность действиями активистов, заявив, "Эти действия не только ставят под угрозу их собственные жизни, но и подвергают опасности других пассажиров и сотрудников аэропорта". Кроме того, она подчеркнула их предложенные решения, сказав, "Мы предложили строгие наказания и выступаем за значительное усиление мер безопасности в аэропортах".

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