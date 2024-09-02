Федеральный суд Германии отменил приговор главному врачу из Эссена за смерть пациента с ишемической болезнью.

Он безрассудно привёл к её мгновенной смерти в первом случае. Сообщается, что он в ноябре 2020 года назначил смертельную смесь лекарств 47-летнему человеку, якобы для того, чтобы "освободить" его. Однако ни пациент, ни его семья не просили эвтаназии, решило местное судно. В своём решении от ноября 2021 года суд квалифицировал это как несчастный случай.

Местный суд приговорил его к трем с половиной годам тюрьмы. Однако Высший Федеральный Суд недавно отменил это решение. Он argued, что не было достаточных доказательств для установления прямой связи между назначением лекарств и смертью пациента, без какого-либо юридического надзора. Местный суд теперь должен пересмотреть это дело.

Во втором случае, в ноябре 2020 года, с участием того же врача, но других жертв, которые были тяжело больны COVID-19, врача обвиняют в том, что он лишил их жизни при помощи смеси различных лекарств. Эти действия были квалифицированы как попытка несчастного случая, так как две жертвы были на грани смерти, когда были совершены эти действия. В июне 2022 года местный суд приговорил врача к трем с половиной годам тюрьмы. Это решение остаётся в силе, так как Высший Федеральный Суд не нашёл никаких юридических нарушений, вредных для подсудимого.

Недавнее решение Высшего Федерального Суда может потенциально привести к обвинению в ['убийстве по неосторожности'] из-за отсутствия доказательств, связывающих назначение лекарств со смертью пациента. Во втором случае, если будет доказано за пределами разумного сомнения, действия врача могут быть переквалифицированы из ['попытки несчастного случая'] в ['убийство по неосторожности'] или даже ['убийство'].

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