Федеральный социальный суд подтвердил медицинское значение страданий трансгендеров

Немецкий Социальный Суд (BSG) в своем решении от октября объявил, что процедуры по смене пола считаются "новым методом лечения". Задача G-BA, который решает, какие медицинские услуги покрываются обязательным страхованием, заключается в оценке пригодности и эффективности этого метода. Несмотря на то, что транссексуальность не классифицируется как заболевание, эмоциональный дискомфорт, вызванный несоответствием пола, может иметь медицинское значение. В этом случае смена пола может рассматриваться как лечение, но его утверждение остается за G-BA.

Это решение привело к тому, что различные страховые компании считали, что транссексуалы не могут претендовать на процедуры по смене пола с самого начала, поскольку транссексуальность не считается заболеванием. Однако BSG опровергло это утверждение в своем новом решении, заявив, что хотя транссексуальность сама по себе не является заболеванием, "дискомфорт, вызванный несоответствием пола", может иметь медицинское значение.

В конкретном случае истец, сейчас 24-летний, начал процедуру смены пола с мужского на женский в марте. AOK Нижней Саксонии уже оплачивает гормональную терапию и лазерную эпиляцию. Ранее человек сохранил свое семя для будущего биологического воспроизводства. Однако AOK отказалась оплачивать расходы на криоконсервацию.

В соответствии с решением BSG, транссексуалы могут рассчитывать на защиту доверия для продолжения процедуры смены пола независимо от оценки G-BA из-за первоначального согласия AOK начать лечение. Это также относится к криоконсервации спермы, при условии соблюдения необходимых юридических условий. Например, процедуры по смене пола могут привести к бесплодию.

Тем не менее, Региональный Социальный Суд Целле все еще должен изучить некоторые формальности в этом споре, например, проверить, верны ли заявления истца о начале гормональной терапии.

Это решение также уточняет, что транссексуалы могут искать юридическую защиту для продолжения процедур по смене пола, даже если G-BA еще не определил пригодность и эффективность метода. Отказ оплачивать расходы на криоконсервацию спермы для транссексуалов может быть оспорен в рамках этой защиты, учитывая, что это важный аспект сохранения их потенциальной будущей репродуктивной способности.

Читайте также: