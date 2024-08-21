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Федеральное следственное управление: подозревается в тайной перевозке почти 40 000 мигрантов в 2023 году

В предыдущем году немецкие правоохранительные органы подозревали возможное незаконное пересечение или проживание примерно 266 224 беженцев, что составило увеличение на 33,4%. Преимущественно примерно 40 000 из этих лиц подозревались в причастности к торговле людьми, направленной на Германию.

 and  Anthony Ross
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Федеральное следственное управление: подозревается в тайной перевозке почти 40 000 мигрантов в 2023 году

Согласно отчету БКА, основными странами, из которых прибыли беженцы, были Сирия (54 207), Турция (35 732) и Афганистан (35 370). Было отмечено, что многие беженцы воспользовались услугами контрабандистов для нелегального въезда в Германию. Даже если небольшая часть мигрантов заявила, что им помогли контрабандисты на последнем этапе пути, маловероятно, что они достигли своего назначения без использования контрабандистов на разных этапах своего пути.

Следователи сообщили о снижении контрабандной деятельности через Средиземное море, но об увеличении через Балканы. Несмотря на снижение миграционных потоков по западнобалканскому маршруту, большинство задержанных на юго-восточной границе Германии ранее прошли через Балканский регион, согласно отчету.

Большая часть (41,9%) беженцев была обнаружена, въезжая в Германию через Польшу, за ней следует примерно треть (29,4%) из Австрии и примерно пятая часть (22,5%) из Чехии.

Беженцев в основном перевозили пешком (37,1%), в небольших фургонах (25,6%) или в автомобилях (24,3%). Однако многие individuals, обнаруженные пешком, скорее всего, были перевезены на автомобилях или в небольших фургонах близ границы до их обнаружения, заявил БКА.

Число подозреваемых в преступлениях, связанных с контрабандой, выросло на 26,6% в 2023 году, в то время как общее число дел увеличилось на впечатляющие 60,5%. Это свидетельствует о росте крупных групп контрабандированных беженцев.

Комиссия выразила обеспокоенность ростом преступлений, связанных с контрабандой, что привело к значительному увеличению расследований. Комиссия также рекомендовала усилить сотрудничество с пограничными контрольно-пропускными пунктами для эффективной борьбы с этой проблемой.

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