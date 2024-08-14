Федеральное правительство предоставит дополнительно четыре миллиарда евро для повышения качества воздушных змей

Федеральные земли должны использовать планируемые средства, например, для обеспечения хорошего соотношения сотрудников к детям в учреждениях и лучшего продвижения лингвистического образования. Однако основной акцент должен быть сделан на привлечении квалифицированных специалистов. "Профессионалы являются одной из самых больших, если не самой большой, проблемой для стабильной работы яслей", - подчеркивает Министерство семьи. Общей целью закона является улучшение качества ясельного ухода в землях и выравнивание различных уровней качества.

Закон должен вступить в силу 1 января 2025 года. Это будет третья редакция закона о качестве яслей, который изначально вступил в силу в январе 2023 года.

"Важно, что несмотря на ограниченные бюджеты, мы смогли выделить около четырех миллиардов евро на ясли на следующие два года - так же, как в 2023 и 2024 годах", - объяснила федеральный министр семьи Лиза Паус (Зеленые). Это означает, что в общей сложности восемь миллиардов евро будет инвестировано в качество яслей в Германии - "сильный сигнал", - сказала Паус.

"Независимо от того, растут ли дети в Мюнхене, Халле или Гельзенкирхене, наша цель - равные стандарты раннего детского образования во всех яслях", - подчеркнула Паус. Инвестиции в раннее образование являются центральными для образовательного успеха детей, отметила она.

Федеральное и земельное правительства согласились в заявлении в марте о дальнейшем продвижении качества ясельного ухода. В отличие от того, что было предложено в коалиционном соглашении, кабинет принял закон, который не устанавливает общенациональные стандарты для яслей. Источники из Федерального министерства семьи сообщили, что земли сигнализировали о том, что это еще не осуществимо из-за очень разных стартовых условий.

"В следующем шаге мы продолжим продвигать общенациональные стандарты раннего детского образования", - сказала представительница семейной политики Зеленых Франциска Крумвиде-Стейнер. "Мы признаем, что это в настоящее время невозможно из-за разных стартовых условий в землях. Но наше направление ясно: не должно иметь значения, где наши дети посещают ясли - в Киле, Дёбеле, Эссене или Лёррахе".

Крумвиде-Стейнер похвалила Паус за "явный прогресс", которого она добилась с законопроектом, который теперь полностью сосредоточен на качестве. Важно "продвигаться тщательно и быстро" через парламентский процесс, чтобы предоставить планировку безопасности местным акторам, сказала она.

Поддержку также выразили земли: "В образовании начало имеет решающее значение", - сказала министр культуры Баден-Вюртемберга Тереза Шоппер (Зеленые) в онлайн-службе. "Поэтому каждый евро, инвестированный в высококачественное образование и уход за нашими самыми маленькими, является хорошо потраченным и устойчивым".

Дети получат выгоду от улучшенного соотношения сотрудников к детям в ясельных учреждениях благодаря финансированию, выделенному федеральными землями. Целью инвестирования восьми миллиардов евро в качество яслей в Германии является обеспечение равных возможностей для образования детей, независимо от их местоположения.

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