Федеральное правительство будет продвигать качество воздушных змеев с помощью четырех миллиардов

Главное внимание должно быть уделено инвестициям в приобретение квалифицированных специалистов. Федеральное министерство семьи подчеркивает, что "квалифицированные специалисты являются одним из крупнейших, если не крупнейшим препятствием для стабильной работы яслей". Цель закона состоит в том, чтобы улучшить качество детского дошкольного образования в землях и выровнять разные уровни качества вверх.

Закон вступит в силу 1 января 2025 года и станет третьей редакцией Закона о качестве яслей, который изначально вступил в силу в январе 2023 года.

"Несмотря на ограниченные бюджеты, удалось выделить около четырех миллиардов евро на ясли на ближайшие два года, как и в 2023 и 2024 годах", - объяснила федеральный министр семьи Лиза Паус (Зеленые). В результате, восемь миллиардов евро будут направлены на качество детского дошкольного образования в Германии - "сильный сигнал", сказала Паус.

"Независимо от того, растут ли дети в Мюнхене, Халле или Гelsenkirchen: наша цель - равные стандарты в раннем детском образовании во всех яслях". Инвестиции в раннее образование являются центральными для образовательного успеха детей, подчеркнула министр.

Федеральное и земельное правительства согласовали в марте в декларации дальнейшее продвижение качества детского дошкольного образования. В отличие от того, что было предусмотрено в соглашении о сотрудничестве "траffic light", принятый кабинетом закон не устанавливает общенациональные единые стандарты для яслей. Из кругов Федерального министерства семьи стало известно, что земли сигнализировали, что это еще не осуществимо. В качестве причины назывались очень разные первоначальные условия.

Инвестиции в квалифицированных специалистов являются ключевыми для достижения цели по улучшению качества детского дошкольного образования, подчеркнула федеральный министр Лиза Паус. Новый Закон о качестве яслей, который вступит в силу в 2025 году, предоставит восемь миллиардов евро для повышения качества во всех немецких яслях, стремясь к равным стандартам по всей стране.

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