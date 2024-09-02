Федеральная администрация продлевает полномочия Rosneft Germany в управлении трастами еще на один срок.

"Дочерняя компания Роснефти в Германии владеет примерно десятой частью мощностей по переработке нефти в стране, что делает ее одним из значительных игроков в этой сфере, как отмечает министерство. "Расширение доверительного управления отвечает на прогнозируемые угрозы надежности поставок." Указ в основном гарантирует поставки в федеральные земли Берлин и Бранденбург.

По словам министерства, головная компания Роснефть России успешно продемонстрировала, что дочерняя компания Роснефть Германия будет продана к концу года. Об этом свидетельствуют публичные заявления потенциальных покупателей и переговоры с федеральными властями, добавляет министерство. По данным СМИ, эмират Катар рассматривает возможность приобретения доли Роснефти в нефтеперерабатывающем заводе PCK Schwedt.

Министерство экономики заявило, что продажа "будет самым законным и, следовательно, быстрым способом облегчить инвестиции в нефтеперерабатывающие заводы и таким образом сохранить эти объекты". Этот путь стал возможным после того, как Роснефть прекратила судебные действия против распоряжений доверительного управления.

Полностью принадлежащая российскому конгломерату Роснефть, Роснефть Германия попала под доверительное управление Федеральным сетевым агентством в сентябре 2022 года, совпав с началом вторжения России в Украину. Это управление действует в течение шести месяцев, а затем его необходимо продлевать. Предыдущее доверительное управление истекало 10 сентября.

Возможная продажа доли Роснефть Германия может существенно повлиять на энергетический рынок Европейского союза, учитывая значительный вклад Роснефть Германия в нефтепереработку в Германии, которая является частью более широкой энергетической инфраструктуры ЕС.

В свете доверительного управления Роснефть Германия переговоры о потенциальных партнерствах или приобретениях между Роснефтью и государствами-членами Европейского союза вызывают большой интерес, учитывая стратегическое положение Роснефть Германия в европейском энергетическом секторе."

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