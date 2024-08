Федеральная администрация не желает оказывать Украине дополнительную помощь.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) раскрыл подробности из различных источников в правительстве и парламенте, показав, что министр финансов Кристиан Линднер (ФДП) направил письмо министру обороны Борису Писториусу (СДПГ) 5 августа, в котором призывал к принятию "новых мер" только при наличии финансирования в бюджетных планах на текущий и следующий годы, а также подчеркивал строгое соблюдение "верхних лимитов".

Правительство Германии отказалось комментировать отчет, заявив через представителя, что "не выносит суждения об достоверности фактов", когда его спросила агентство новостей AFP. Финансовая, экономическая и военная поддержка Германии для Украины остается твердой, как и то, что она остается крупнейшим спонсором в Европе.

На этот год уже выделено примерно восемь миллиардов евро для Украины. Лимит бюджета на следующий год установлен на уровне четырех миллиардов евро, который, похоже, уже превышен.

ФБК получил подтверждение приостановки дополнительных выплат от Бюджетного комитета Бундестага. В ответ на запросы газеты ответственный эксперт СДПГ по бюджетной политике в области обороны Андреас Шварц подтвердил, что в настоящее время не запускаются новые заказы для Украины из-за ограничений финансирования.

Инго Гэдехенс, бюджетный политик ХДС, также признал сокращение помощи Украине. "Эффективно, Олаф Шольц и его коалиция "светофор" ночью заморозили финансовую и, следовательно, военную поддержку Украины", - сказал он.

Сначала ни Министерство обороны, ни Министерство финансов (BMF) не захотели комментировать отчет AFP. Однако источники BMF раскрыли, что все решения о поддержке Украины принимаются в тесном сотрудничестве с Бундесканцелярией.

Правительство работает с G7 и ЕС над созданием финансового инструмента для Украины на сумму 50 миллиардов долларов в ближайшее время, используя замороженные российские активы. "Помощь Германии остается на самом высоком уровне, но зависит от эффективности этого инструмента", - заявили источники BMF.

Спикер сослался на использование замороженных российских активов - так называемые "непредвиденные прибыли". "Ключевым вопросом является то, что помимо этого, G7 на саммите в Италии в июне согласились предоставить Украине дополнительную финансовую помощь в размере около 50 миллиардов долларов - с помощью так называемых "непредвиденных прибылей" от замораживания активов Центрального банка России", - объяснила она AFP. Финансовая помощь будет "направлена на удовлетворение потребностей Украины в области военной, бюджетной и реконструкции".

Министерство обороны переложило ответственность на Канцелярию и Министерство финансов.

СДПГ, будучи частью коалиции "светофор", возглавляемой Олафом Шольцем, столкнулась с ограничениями финансирования, что привело к временной остановке новых заказов на поддержку Украины, как подтвердил бюджетный эксперт СДПГ Андреас Шварц.

