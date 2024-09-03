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ФДП предотвратит распад коалиции.

Председатель фракции ФДП Кристиан Дюрр выступал против распада коалиции «Светофор». Дюрр заявил изданиям Funke в среду, что сдаваться после трудной избирательной ночи и уклоняться от ответственности не вариант для ФДП. Интересно, что именно это и добивается АФД: вызвать нестабильность, создать...

 and  Michael Bootcampf
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ФДП предотвратит распад коалиции.

Группа должна сосредоточиться на своих задачах, а не на внутренних проблемах, призвал Дюрр. "Именно этого ждут от нас люди". Перед федеральными выборами коалиция «светофор» должна стимулировать рост и провести «значительную реформу» иммиграционной политики Германии.

Лидер фракции СДПГ в бундестаге Катя Штуц отвергла идею апокалипсиса в коалиции «светофор» после выборов в Саксонии и Тюрингии. «Мы были избраны, чтобы сделать разницу, и именно это мы и сделаем», - заявила Штуц газетам Funke. «Стало ясно, что у нас еще есть идеи».

План пенсионного обеспечения и бюджетные переговоры должны быть завершены в кратчайшие сроки: «Мы должны уделять больше внимания повседневной жизни людей», - предложила Штуц. «Ясная речь и эффективные действия в отношении пенсий, работы, арендной платы и иммиграции».

Внутри фракции СВП ранее возникли сомнения в продолжении существования коалиции. Депутат бундестага от СВП Гайде Йенсен сказала сайту «Пионер»: «Если мы придем к выводу, что больше не можем оказать положительное влияние на экономику и общество, участвуя в правительстве «светофор», тогда мы не должны бояться раскола».

Для СВП выборы в воскресенье стали серьезным провалом: в Тюрингии они получили всего 1,1%, а в Саксонии даже ниже 1,0%. Лидер партии Линднер винит плохую репутацию коалиции, которая тянет СВП вниз.

Коалиция «светофор», состоящая из СДПГ, Зеленых и СВП, должна сосредоточиться на стимулировании роста и реформе иммиграционной политики перед федеральными выборами. В связи с этим лидер фракции СДПГ в бундестаге Катя Штуц предложила уделять больше внимания повседневной жизни людей и принимать конкретные меры в отношении пенсий, работы, арендной платы и иммиграции в рамках коалиции.

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