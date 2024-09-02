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ФДП обвиняет в проигрыше на выборах партнеров по совместному управлению в коалиции "Ампель".

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 and  Hanna Hofmann
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ФДП обвиняет в проигрыше на выборах партнеров по совместному управлению в коалиции "Ампель".

Несмотря на поражение в выборах, Линднер по-прежнему настаивает на сохранении коалиции "траffic light" на национальном уровне, несмотря на "ухудшение результатов" на выборах. "У нас разные мнения по этому вопросу", - заявил лидер FDP. Линднер объяснил свою позицию, указав на несколько законодательных проектов, которые важны для них, в том числе инициативу по росту, главным образом связанные с ней налоговые льготы, пересмотр личных пенсионных накоплений и введение пенсионной схемы между поколениями, основанной на капитальном рынке.

Также Линднер подчеркнул, что реформы в области иммиграции и политики убежища, согласованные в "пакете безопасности" правительства, должны быть реализованы. Он заявил, что FDP открыта для дополнительных мер по этому вопросу, которые теперь будут обсуждаться с землями и ХДС/ХСС. "Изменения необходимы", - потребовал лидер FDP. "Люди устали от того, что государство теряет контроль над иммиграцией и иммиграцией в Германию", - заявил он.

На выборах в ландтаг Тюрингии FDP получила всего 1,1% голосов, а в Саксонии - менее 1%. В отличие от Линднера и Кеммериха, ведущий кандидат саксонской FDP Роберт Малорни также объявил о пересмотре поражения своей партии. "Нам нужно задать себе серьезные вопросы", - сказал он, предложив пересмотреть фокус и темы партии. Малорни также коснулся влияния отрицательного федерального тренда.

Несмотря на поражение на выборах, Линднер остается приверженным продвижению законодательных проектов коалиции "траffic light", таких как инициатива по росту и реформы иммиграции. Признавая плохие результаты FDP на выборах в Тюрингии и Саксонии, Малорни призывает к самоанализу, предлагая пересмотреть фокус и темы партии.

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