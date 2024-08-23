Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиАзия

Фармацевтические компании несут ответственность за токсичный сироп от кашля, согласно решению индонезийского суда

Орган правосудия Индонезии требует выплатить более 60 миллионов rupiah ($3850) от двух местных корпораций за каждый случай смерти детей или травм от лекарства от кашля.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 2 минут
Орган правосудия Индонезии определил ответственность фармацевтических компаний в связи с вредным...
Орган правосудия Индонезии определил ответственность фармацевтических компаний в связи с вредным отхаркивающим сиропом.

Фармацевтические компании несут ответственность за токсичный сироп от кашля, согласно решению индонезийского суда

Более 200 детей в Индонезии получили смертельные травмы, и примерно 120 выжили, некоторые навсегда лишившись способности работать, что обернулось финансовыми трудностями для их родителей.

На судебном процессе индонезийские суды выявили халатность фармацевтических компаний, в том числе местных производителей лекарств и некоторых поставщиков, а также Агентства по контролю за лекарствами и пищевыми продуктами (BPOM) как ключевые факторы отравлений.

По состоянию на конец 2022 года более 20 семей подали гражданский иск против агентства, министерства здравоохранения и различных компаний.

По решению, объявленному в четверг, Центральный суд Джакарты признал виновными в отравлениях производителя лекарств Afi Farma и поставщика CV Samudera Chemical. Однако министерство здравоохранения и BPOM были освобождены от ответственности.

Компаниям было приказано выплатить компенсацию семьям погибших детей в размере 50 миллионов рупий и 60 миллионов рупий за пострадавших детей. Семьи требовали 3,4 миллиарда рупий за каждого погибшего ребенка и 2,2 миллиарда рупий за выживших. В настоящее время ВВП на душу населения Индонезии в 2023 году составляет почти $5000, согласно данным Статистического бюро страны.

Адвокат семей Сити Хабиба выразила недовольство решением, заявив, что денежная компенсация напоминает милостыню. "Это разбивает сердца многих жертв", - сказала она, выражая разочарование тем, что суд не принял во внимание их озабоченность контролем правительства, не возложив ответственность на министерство здравоохранения и BPOM.

В опубликованном на веб-сайте суда резюме не объясняются причины принятого решения.

Адвокат Afi Farma Реза Вэндра Прайого заявил, что компания недовольна решением гражданского суда и рассматривает возможность дальнейших судебных действий.

Ранее уголовный суд признал виновным производителя лекарств Afi Farma из Восточной Явы в халатности и приговорил должностных лиц к тюремному заключению за непроведение тестов на опасные ингредиенты, предоставленные их поставщиком.

Сиропы содержали этиленгликоль (EG), широко используемый химикат в товарах, таких как тормозная жидкость и антифриз. Документ суда по уголовному делу Afi Farma в 2023 году показал, что концентрация EG в сиропах достигала 99%, что значительно превышает международные стандарты безопасности, допускающие потребление только 0,1% EG.

Компания неоднократно отрицала свою вину.

Reuters не удалось связаться с CV Samudera Chemical, индонезийским производителем мыла, чей токсичный компонент, по данным суда, попал к Afi Farma.

Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что отравленные лекарства также унесли жизни детей в Гамбии и Узбекистане в 2022 году.

Трагедия в Индонезии подчеркнула необходимость ужесточения нормативных требований и контроля в фармацевтической промышленности по всей Азии для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Консервативные гендерные роли вновь обретают популярность в современном обществе.
Главные темы

Существует всего три основных категории мужчин; определите свою классификацию.

Современных мужчин исследуют в отношении их методов установления отношений, выявляя три основные категории: неотрадиционалисты, эгалитаристы и прогрессисты. Каждая категория связана со своим набором сложностей.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
"Президент всех американцев Харрис, действуя как миротворец, обращается к собранию партии"
Главные темы

"Президент всех американцев Харрис, действуя как миротворец, обращается к собранию партии"

На своем выступлении на Демократическом партийном съезде калифорнийский сенатор Камала Харрис, характеризуемая как строитель мостов, патриот и защитник среднего класса, обещала служить президентом для каждого американца. Кроме того, она обрисовала планы, включая реформу миграции и поддержку...

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Потенциальный семейный спор мог стать причиной смертельного инцидента на вокзале во Франкфурте.
Главные темы

Потенциальный семейный спор мог стать причиной смертельного инцидента на вокзале во Франкфурте.

27-летний человек погиб в результате огнестрельного ранения на центральном вокзале Франкфурта. Предварительные данные указывают на бытовой конфликт как возможную причину. По состоянию на объявление в пятницу, нет конкретных данных о предполагаемых криминальных событиях в Turkey. Трагический...

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

В ходе усилий пожарных достичь дикого кабана, он неожиданно воспользовался лестницей бассейна для...
Федеральные земли Германии

В Ламбрехте можно увидеть дикого кабана, отдыхающего в бассейне.

Дикий кабан решил искупаться в бассейне жилого дома, тем самым потревожив домашний покой, но без необходимости вызова экстренных служб.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
В последнее время ChatGPT набирает популярность, и вместе с ним становится популярным включать...
Технологии

ChatGPT издевается над трендами в Instagram, которым мы пытались следовать

В Соединенных Штатах многие молодые люди делятся снимками, демонстрирующими оценки ChatGPT их Instagram-профилей. Эта ситуация может быть сложной для восприятия, что побуждает нашего автора попробовать это самостоятельно.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Дженни Ясберг, лидер фракции Зеленой партии, выражает расположение к Робби Уильямсу.
Общество

Певец Робби Уильямс замыкает губы с политиком из партии зеленых

В качестве со-главы фракции Зеленой партии в Hambургском парламенте и как международно известная поп-звезда они встретились в первых рядах выступления в Hambурге.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно