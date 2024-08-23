Фармацевтические компании несут ответственность за токсичный сироп от кашля, согласно решению индонезийского суда

Более 200 детей в Индонезии получили смертельные травмы, и примерно 120 выжили, некоторые навсегда лишившись способности работать, что обернулось финансовыми трудностями для их родителей.

На судебном процессе индонезийские суды выявили халатность фармацевтических компаний, в том числе местных производителей лекарств и некоторых поставщиков, а также Агентства по контролю за лекарствами и пищевыми продуктами (BPOM) как ключевые факторы отравлений.

По состоянию на конец 2022 года более 20 семей подали гражданский иск против агентства, министерства здравоохранения и различных компаний.

По решению, объявленному в четверг, Центральный суд Джакарты признал виновными в отравлениях производителя лекарств Afi Farma и поставщика CV Samudera Chemical. Однако министерство здравоохранения и BPOM были освобождены от ответственности.

Компаниям было приказано выплатить компенсацию семьям погибших детей в размере 50 миллионов рупий и 60 миллионов рупий за пострадавших детей. Семьи требовали 3,4 миллиарда рупий за каждого погибшего ребенка и 2,2 миллиарда рупий за выживших. В настоящее время ВВП на душу населения Индонезии в 2023 году составляет почти $5000, согласно данным Статистического бюро страны.

Адвокат семей Сити Хабиба выразила недовольство решением, заявив, что денежная компенсация напоминает милостыню. "Это разбивает сердца многих жертв", - сказала она, выражая разочарование тем, что суд не принял во внимание их озабоченность контролем правительства, не возложив ответственность на министерство здравоохранения и BPOM.

В опубликованном на веб-сайте суда резюме не объясняются причины принятого решения.

Адвокат Afi Farma Реза Вэндра Прайого заявил, что компания недовольна решением гражданского суда и рассматривает возможность дальнейших судебных действий.

Ранее уголовный суд признал виновным производителя лекарств Afi Farma из Восточной Явы в халатности и приговорил должностных лиц к тюремному заключению за непроведение тестов на опасные ингредиенты, предоставленные их поставщиком.

Сиропы содержали этиленгликоль (EG), широко используемый химикат в товарах, таких как тормозная жидкость и антифриз. Документ суда по уголовному делу Afi Farma в 2023 году показал, что концентрация EG в сиропах достигала 99%, что значительно превышает международные стандарты безопасности, допускающие потребление только 0,1% EG.

Компания неоднократно отрицала свою вину.

Reuters не удалось связаться с CV Samudera Chemical, индонезийским производителем мыла, чей токсичный компонент, по данным суда, попал к Afi Farma.

Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что отравленные лекарства также унесли жизни детей в Гамбии и Узбекистане в 2022 году.

Трагедия в Индонезии подчеркнула необходимость ужесточения нормативных требований и контроля в фармацевтической промышленности по всей Азии для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Читайте также: